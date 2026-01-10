Nên uống nước chanh vào buổi nào trong ngày?

Việc lựa chọn thời điểm uống nên dựa trên cảm nhận của cơ thể, tránh lạm dụng và không xem nước chanh là giải pháp điều trị bệnh, theo trang sức khỏe Health.

Việc sử dụng nước chanh một cách điều độ, kết hợp chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh, sẽ giúp phát huy lợi ích của loại đồ uống này mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Khi nào nên uống nước chanh?

Nước chanh có thể uống vào nhiều thời điểm khác nhau, bao gồm buổi sáng, trước bữa ăn, trong bữa ăn hoặc sau khi ăn. Mỗi thời điểm đều mang lại lợi ích nhất định, tùy theo nhu cầu và thể trạng của từng người.

Nhiều người có thói quen uống nước chanh vào buổi sáng để bổ sung nước sau một đêm dài, đồng thời tăng lượng vitamin C nạp vào cơ thể. Thói quen này cũng được cho là giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn khi bắt đầu ngày mới.

Tuy nhiên, uống nước chanh không nhất thiết phải giới hạn vào buổi sáng. Việc sử dụng nước chanh trong ngày vẫn mang lại các lợi ích tương tự, miễn là phù hợp với cơ thể.

Khi nào vitamin trở thành gánh nặng cho cơ thể?

Những lợi ích chính của nước chanh

Uống nước chanh sau bữa ăn có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng ở một số người. Do nước chanh có tính axit, việc uống cùng hoặc sau bữa ăn thường dễ chịu hơn so với uống khi bụng đói, đặc biệt với người có dạ dày nhạy cảm.

Axit trong nước chanh có thể kích thích dạ dày tiết axit tự nhiên. Axit dạ dày đóng vai trò kích hoạt các enzym tiêu hóa, giúp phân giải thức ăn hiệu quả hơn. Ngoài ra, quá trình này còn có thể giúp thức ăn di chuyển qua dạ dày nhanh hơn, từ đó giảm tình trạng chướng bụng.

Nước chanh hỗ trợ bù nước và cũng là lựa chọn phù hợp để thay thế các loại đồ uống nhiều đường. Hàm lượng calo và đường trong nước chanh rất thấp, giúp hạn chế việc tiêu thụ năng lượng dư thừa từ nước ngọt hoặc đồ uống có ga.

Ngoài ra, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, nước chanh góp phần bổ sung vitamin C cho chế độ ăn hằng ngày. Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của ô nhiễm môi trường, khói thuốc, tia cực tím và các yếu tố gây căng thẳng khác. Chất này còn hỗ trợ sức khỏe làn da, thúc đẩy quá trình lành vết thương và tăng khả năng hấp thu sắt của cơ thể.

Lưu ý khi uống nước chanh

Theo tạp chí khoa học Food Technology and Biotechnology, người có dạ dày nhạy cảm cần lưu ý vì nước chanh có tính axit cao, với độ pH khoảng 2,3. Khi pha chanh vào nước, độ axit vẫn cao hơn so với nước lọc thông thường.

Việc thường xuyên tiêu thụ đồ uống có tính axit, đặc biệt với lượng lớn, có thể gây cảm giác cồn cào hoặc khó chịu ở dạ dày.