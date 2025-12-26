Nước chanh có giúp hạ huyết áp không?

Kiểm soát huyết áp là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và tuân thủ đúng hướng dẫn chuyên môn.

Việc hiểu đúng vai trò của các biện pháp hỗ trợ như nước chanh giúp người bệnh tránh kỳ vọng sai và bảo vệ sức khỏe một cách an toàn, theo tờ Hindustan Times.

Quan niệm nước chanh giúp hỗ trợ huyết áp có đúng?

Theo ông Swarup Swaraj Pal, bác sĩ tim mạch, Bệnh viện Gleneagles Parel (Ấn Độ), chanh cung cấp vitamin C và flavonoid thuộc nhóm trái cây có múi. Đây là các hợp chất có tác dụng chống oxy hóa, góp phần bảo vệ thành mạch và hỗ trợ sức khỏe mạch máu.

Uống nước chanh tốt cho sức khỏe nhưng không thể thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp Ảnh: AI

Ngoài ra, nước chanh còn giúp tăng lượng nước nạp vào cơ thể. Việc uống đủ nước giúp máu lưu thông thuận lợi hơn, hỗ trợ hoạt động của tim và hệ tuần hoàn. Tuy nhiên, bác sĩ Pal nhấn mạnh, tác động này chỉ mang tính hỗ trợ chung cho sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số huyết áp là rất nhỏ và không đáng kể.

Thức uống này không thể thay thế thuốc điều trị, hay việc theo dõi y tế định kỳ ở người bị tăng huyết áp.

Nước chanh không phải giải pháp điều trị huyết áp

Theo ông Pal, hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy nước chanh có thể điều trị hoặc làm giảm huyết áp. Việc coi nước chanh như một biện pháp kiểm soát huyết áp là không chính xác.

Nước chanh giúp bù nước cho cơ thể, nhưng không tác động trực tiếp đến cơ chế gây tăng huyết áp.

Những yếu tố cốt lõi trong kiểm soát huyết áp

Theo ông Pal, hiệu quả kiểm soát huyết áp đạt cao nhất khi thói quen sinh hoạt, sức khỏe tinh thần và chăm sóc y tế được kết hợp chặt chẽ.

Điều chỉnh chế độ ăn là bước quan trọng. Việc giảm lượng muối giúp hạn chế giữ nước trong cơ thể, từ đó giảm áp lực lên thành mạch. Chế độ ăn cân đối còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Hoạt động thể chất đều đặn giúp tim khỏe hơn và bơm máu hiệu quả hơn. Việc duy trì vận động phù hợp còn giúp cải thiện độ đàn hồi của mạch máu.

Bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia giúp bảo vệ thành động mạch khỏi tổn thương kéo dài. Đây là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa biến chứng tim mạch.

Quan trọng nhất là tuân thủ điều trị theo chỉ định y tế. Việc dùng thuốc đều đặn giúp duy trì huyết áp ổn định và giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.