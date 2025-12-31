Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Uống nước chanh: Chuyên gia chỉ cách pha phòng ung thư, bệnh tim

Thiên Lan
Thiên Lan
31/12/2025 16:12 GMT+7

Nhiều người quan tâm sức khỏe thường uống nước chanh sáng sớm nhờ vô số lợi ích của nó.

Tuy nhiên, pha nước chanh như thế nào để tối đa hóa lợi ích thì vẫn có nhiều ý kiến khác nhau. Một chuyên gia đã tiết lộ cách pha nước chanh tốt nhất cho sức khỏe.

Thông thường, khi pha nước chanh, mọi người thường chỉ chú trọng sử dụng nước cốt chanh mà quên mất phần vỏ cũng cực kỳ giá trị. 

Tiến sĩ Sohaib Imtiaz, bác sĩ y học lối sống đang làm việc tại Anh, cho biết thêm vỏ chanh vào nước chanh có thể giảm thêm nguy cơ bệnh tim, tăng hiệu quả phòng ung thư và nhiều lợi ích khác, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Vỏ chanh rất giàu chất chống oxy hóa quan trọng, bao gồm vitamin C, D-limonene và flavonoid hesperidin, có thể tăng cường hệ miễn dịch và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Nghiên cứu cho thấy lượng chất chống oxy hóa trong vỏ chanh còn nhiều hơn cho thấy hoạt tính chống oxy hóa mạnh hơn nước ép. Vỏ chanh chứa 1 g pectin - một loại chất xơ, cùng với canxi, magiê và vitamin C.

Uống nước chanh: Chuyên gia chỉ cách pha phòng ung thư, bệnh tim - Ảnh 1.

Tiêu thụ nước chanh cả vỏ có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư

Ảnh minh họa: AI

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Một số chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa trong vỏ chanh có thể giúp giảm huyết áp cao, cholesterol cao và béo phì, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ trái cây và rau quả giàu vitamin C có liên quan đến nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch thấp hơn.

Các nghiên cứu đã phát hiện:

  • Thanh thiếu niên thừa cân và béo phì khi dùng thực phẩm bổ sung có chứa vỏ chanh đã giảm huyết áp và mức cholesterol xấu.
  • Chiết xuất vỏ chanh có thể giúp giảm huyết áp ở người lớn.
  • Các chất chống oxy hóa như hesperidin, diosmin và chất xơ trong vỏ chanh cũng có thể giúp giảm cholesterol, huyết áp.

Có thể phòng ung thư

Vỏ chanh chứa flavonoid chống oxy hóa như salvestrol Q40, D-limonene, hesperidin và vitamin C nên có khả năng phòng ngừa ung thư. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ nước chanh cả vỏ giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng D-limonene trong vỏ chanh làm tăng tỷ lệ chết tế bào ung thư và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư dạ dày, theo Verywell Health.

Nên uống nước ấm hay nước lạnh để bảo vệ thận?

Các lợi ích khác

Ngoài ra, uống nước chanh cả vỏ còn hỗ trợ sức khỏe răng miệng bằng cách ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây sâu răng. Một nghiên cứu khác cho thấy vỏ chanh có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm có hại.

Cách pha nước chanh cả vỏ

Rửa sạch, thái mỏng 1 quả chanh. Cho các lát chanh vào ly nước ấm (240 ml). Ngâm trong 5 - 10 phút để có hương vị nhẹ nhàng.

Hoặc gọt riêng phần vỏ màu xanh của quả chanh, ngâm vào nước sôi, đợi khoảng 15 phút cho nguội rồi thêm nước cốt chanh vào.

Có thể thêm 1 muỗng cà phê mật ong hoặc lá bạc hà, vài lát gừng, theo Healthline.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
