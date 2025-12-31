Người huyết áp cao nên tắm nước ấm thế nào cho an toàn?

Khi cơ thể gặp nóng, mạch máu ngoại biên, đặc biệt ở da, có xu hướng giãn ra để tỏa nhiệt. Giãn mạch có thể làm huyết áp giảm tạm thời. Với những người đang đứng lâu, mất nước hoặc đang dùng thuốc hạ áp thì cảm giác choáng, hoa mắt có thể xuất hiện, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Khi tắm nước ấm dưới vòi sen, cần tăng nhiệt độ nước lên từ từ, tránh tắm ở nhiệt cao ngay từ đầu ẢNH: AI

Điều này giải thích vì sao những người dù có huyết áp cao nhưng vẫn có thể bị tụt huyết áp lúc tắm nước ấm. Trong một nghiên cứu đăng trên chuyên san Canadian Medical Association Journal, các nhà khoa học đã cho những người bị huyết áp cao ngâm bồn nước nóng 40 độ C trong 10 phút. Mức huyết áp của họ giảm tương tự như người không có huyết áp cao. Điều này cho thấy tắm nước ấm trong vòng 10 phút có thể an toàn với đa số người huyết áp cao đang được điều trị bằng thuốc.

Ngoài ra, Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) lưu ý người huyết áp cao không nên chuyển qua lại giữa nước lạnh và bồn nước nóng. Sự thay đổi nhiệt đột ngột này có thể gây phản ứng co mạch khi lạnh và khiến huyết áp tăng tạm thời.

Các chuyên gia cảnh báo những người mắc huyết áp cao nhưng chưa kiểm soát tốt huyết áp, đang dùng nhiều thuốc hạ áp, người lớn tuổi, người từng té ngã do choáng cần cẩn thận khi tắm nước ấm. Ngoài ra, người đang trong trạng thái mất nước, chẳng hạn uống ít nước, tiêu chảy, sốt, ra mồ hôi nhiều do tập luyện, cũng cần cẩn thận khi tắm nước ấm. Mất nước làm huyết áp dễ tụt hơn, đồng thời làm tim phải làm việc vất vả hơn khi gặp nóng.

Để đảm bảo an toàn, nguyên tắc chung với người có huyết áp cao khi tắm là chọn nước ấm thay vì nước nóng. Nước ấm sẽ dao động từ 37 đến 40 độ C, mang lại cảm giác dễ chịu, không làm đỏ bừng da, khó thở hay tim đập nhanh. Khi tắm dưới vòi sen, hãy tăng nhiệt dần, đừng bật lên mức nóng nhất ngay lập tức.

Ngoài ra, mọi người cần tránh đổi tư thế đột ngột khi tắm. Choáng thường xảy ra lúc cúi gập người rồi đứng bật dậy hoặc lúc bước ra khỏi phòng tắm. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo nên đứng vững 5-10 giây trước khi bước đi, bám điểm tựa, tránh rướn người với tay lấy đồ khi nền trơn, theo Verywell Health.