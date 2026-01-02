Người trẻ đột tử khi tập luyện: Vài phút sơ cứu quyết định sống còn

Thời gian gần đây, liên tiếp ghi nhận các trường hợp người trẻ đột tử khi đang tập luyện. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân trước đó không có bệnh nền và sinh hoạt hoàn toàn bình thường.

Một nghiên cứu theo dõi 641 vận động viên trẻ bị ngưng tim trong 9 năm, tỷ lệ sống sót chiếm tới 49%, tập trung trong lúc vận động xấp xỉ 57% ở các trường hợp diễn ra khi tập/thi đấu, theo Dr. Nate Moulson (UBCCardio.com).

Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân thường là ngưng tim đột ngột hoặc rối loạn nhịp tim nguy hiểm do bất thường tim mạch tiềm ẩn.

Bản tin sức khỏe 2.1: Người trẻ cần chú ý gì để bảo vệ sức khỏe? | Thói quen sinh hoạt dẫn đến ung thư

Bất ngờ với những thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến ung thư

Trong nhiều năm, các nguyên nhân gây ung thư thường được quy về yếu tố di truyền, độc tố từ môi trường hay chế độ ăn uống. Tuy nhiên, các nhà khoa học hiện nay cảnh báo rằng chính những hành vi tưởng chừng "vô hại" lặp lại mỗi ngày cũng có thể là thủ phạm tiềm tàng dẫn đến ung thư.