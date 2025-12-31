Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bản tin sức khỏe 31.12: Giảm cân lành mạnh | Khi chủ quan có thể dẫn đến bệnh lý nguy hiểm
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 31.12: Giảm cân lành mạnh | Khi chủ quan có thể dẫn đến bệnh lý nguy hiểm

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
31/12/2025 05:00 GMT+7

Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Vì sao càng giảm cân càng uể oải vào buổi chiều?

Cảm giác mệt mỏi, tụt năng lượng vào buổi chiều là tình trạng khá phổ biến ở người đang giảm cân. Theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ), đây thường là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang rơi vào trạng thái thâm hụt calo.

Bản tin sức khỏe 31.12: - Ảnh 1.

Điều chỉnh chế độ ăn đúng cách có thể giúp giảm cân bền vững mà vẫn duy trì năng lượng cần thiết cho cơ thể

Ăn kiêng sai cách có hệ quả là cảm giác uể oải, đuối sức xuất hiện rõ rệt, nhất là vào buổi chiều. Tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện nếu điều chỉnh chế độ ăn đúng cách, giúp giảm cân bền vững mà vẫn duy trì năng lượng cần thiết cho cơ thể.

Xem nhẹ cơn đau bụng, coi chừng bỏ qua bệnh lý nguy hiểm

Nhiều người thường bỏ qua những cơn đau bụng thoáng qua, xem đó là rối loạn tiêu hóa thông thường. Tuy nhiên, các triệu chứng âm ỉ kéo dài có thể là dấu hiệu của những bệnh lý nguy hiểm hơn, bao gồm cả ung thư đường tiêu hóa. Việc nhận diện sớm bất thường giúp tránh bỏ lỡ "thời điểm vàng" trong điều trị.

Bản tin sức khỏe 31.12: Giảm cân lành mạnh | Khi chủ quan có thể dẫn đến bệnh lý nguy hiểm


Khám phá thêm chủ đề

bản tin sức khỏe Tin sức khỏe bản tin sức khỏe báo thanh niên Chăm sóc sức khỏe tips sức khỏe giảm cân giảm cân an toàn ung thư
Xem thêm bình luận