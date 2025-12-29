Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bản tin sức khỏe 29.12: Loại rau củ nào giúp chống ung thư? | Mỗi ngày một ly nước ép, liệu có tốt?
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 29.12: Loại rau củ nào giúp chống ung thư? | Mỗi ngày một ly nước ép, liệu có tốt?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
29/12/2025 05:00 GMT+7

Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Loại rau quen thuộc này giúp chống ung thư, tiểu đường, mỡ máu

Cô Gillian Culbertson, chuyên gia dinh dưỡng của Phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết: Húng quế chứa các chất dinh dưỡng và hợp chất có thể giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính, bao gồm ung thư, tiểu đường, bệnh tim, viêm khớp và hơn thế nữa.

Một đánh giá bao gồm 24 nghiên cứu cho thấy húng quế tác động tích cực đến đường huyết, tim mạch, miễn dịch và khả năng nhận thức.

Bản tin sức khỏe 29.12: Loại rau củ nào giúp chống ung thư? | Mỗi ngày một ly nước ép, liệu có tốt?

Mỗi ngày một ly nước ép trái cây, liệu có tốt?

Nước ép trái cây là lựa chọn quen thuộc của những người theo lối sống lành mạnh, quan tâm đến sức khỏe. Theo bà Jamie Johnson, chuyên gia dinh dưỡng chuyên về bệnh tiểu đường, làm việc tại Mỹ, nước ép trái cây cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, có thể hỗ trợ hydrat hóa và mang lại lợi ích nếu tiêu thụ điều độ.

Bản tin sức khỏe 29.12: Loại rau củ nào giúp chống ung thư? | Mỗi ngày một ly nước ép, liệu có tốt?- Ảnh 1.

Nước trái cây có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Ảnh minh họa

Nghiên cứu cho thấy uống nước ép trái cây giúp bổ sung canxi, magiê, kali, vitamin C và D. Tiêu thụ điều độ nước ép giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt từ họ cam quýt, có thể giúp giảm viêm, tăng miễn dịch và hạ nguy cơ bệnh mạn tính.

Thế nhưng, việc duy trì thói quen uống nước ép trái cây hàng ngày có thể mang lại một số rủi ro.

Tin liên quan

Bản tin sức khỏe ngày 24.12: Cảnh báo dấu hiệu thiếu vitamin D | Điều cần biết về tim mạch và đột quỵ

Bản tin sức khỏe ngày 24.12: Cảnh báo dấu hiệu thiếu vitamin D | Điều cần biết về tim mạch và đột quỵ

Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Bản tin sức khỏe ngày 25.12: Ăn gì buổi sáng để khỏe? | Làm gì để gan khỏe?

Bản tin sức khỏe ngày 26.12: Làm sao để ngăn ung thư di căn? | Tập plank đúng cách để giảm mỡ

Khám phá thêm chủ đề

bản tin sức khỏe bản tin sức khỏe báo thanh niên ung thư Nước ép tin tức tổng hợp Tin sức khỏe Chế độ ăn uống nước ép trái cây Húng quế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận