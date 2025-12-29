Loại rau quen thuộc này giúp chống ung thư, tiểu đường, mỡ máu

Cô Gillian Culbertson, chuyên gia dinh dưỡng của Phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết: Húng quế chứa các chất dinh dưỡng và hợp chất có thể giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính, bao gồm ung thư, tiểu đường, bệnh tim, viêm khớp và hơn thế nữa.

Một đánh giá bao gồm 24 nghiên cứu cho thấy húng quế tác động tích cực đến đường huyết, tim mạch, miễn dịch và khả năng nhận thức.

Bản tin sức khỏe 29.12: Loại rau củ nào giúp chống ung thư? | Mỗi ngày một ly nước ép, liệu có tốt?

Mỗi ngày một ly nước ép trái cây, liệu có tốt?

Nước ép trái cây là lựa chọn quen thuộc của những người theo lối sống lành mạnh, quan tâm đến sức khỏe. Theo bà Jamie Johnson, chuyên gia dinh dưỡng chuyên về bệnh tiểu đường, làm việc tại Mỹ, nước ép trái cây cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, có thể hỗ trợ hydrat hóa và mang lại lợi ích nếu tiêu thụ điều độ.

Nước trái cây có nhiều lợi ích cho sức khỏe Ảnh minh họa

Nghiên cứu cho thấy uống nước ép trái cây giúp bổ sung canxi, magiê, kali, vitamin C và D. Tiêu thụ điều độ nước ép giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt từ họ cam quýt, có thể giúp giảm viêm, tăng miễn dịch và hạ nguy cơ bệnh mạn tính.

Thế nhưng, việc duy trì thói quen uống nước ép trái cây hàng ngày có thể mang lại một số rủi ro.