Bản tin sức khỏe ngày 24.12: Cảnh báo dấu hiệu thiếu vitamin D | Điều cần biết về tim mạch và đột quỵ
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe ngày 24.12: Cảnh báo dấu hiệu thiếu vitamin D | Điều cần biết về tim mạch và đột quỵ

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
24/12/2025 05:00 GMT+7

Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu vitamin D dễ bỏ qua

Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể, đặc biệt là giúp hấp thu canxi để duy trì xương chắc khỏe và hỗ trợ hệ miễn dịch.

7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu vitamin D dễ bỏ qua

Cảnh báo tác hại khôn lường của giấc ngủ kém lên não

Một nghiên cứu mới được tường thuật trên Medical News Today cho thấy giấc ngủ kém chất lượng có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa não. Điều này cảnh báo mỗi chúng ta cần chú ý giấc ngủ để bảo vệ trí nhớ và tuổi già khỏe mạnh hơn.

Cảnh báo tác hại khôn lường của giấc ngủ kém lên não

Lưu ý quan trọng khi cấp cứu bệnh nhân đột quỵ

Khi gặp người bị đột quỵ, việc sơ cứu kịp thời và đúng cách có thể giúp cứu sống và giảm thiểu di chứng cho bệnh nhân.

Lưu ý quan trọng khi cấp cứu bệnh nhân đột quỵ

