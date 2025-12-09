Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

50-80% phụ nữ mãn kinh thiếu vitamin D: Chuyên gia chỉ cách phơi nắng hiệu quả

Như Quyên
Như Quyên
09/12/2025 14:16 GMT+7

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Vũ Thị Nhung cho biết có tới 50-80% phụ nữ mãn kinh thiếu vitamin D, từ đó làm suy yếu hệ cơ-xương, gia tăng tần suất và tỷ lệ tử vong của các loại ung thư.

Nhiều phụ nữ khi có dấu hiệu mãn kinh ngại không đi khám mà lại một mình chịu đựng. Điều này về lâu dài có thể làm chấn thương hoặc viêm nhiễm âm đạo, mất ngủ dài hạn, bốc hỏa… 

Chủ động thăm khám và đối thoại cởi mở là chìa khóa

Tiến sĩ - bác sĩ Bùi Chí Thương, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, vì suy giảm estrogen, phụ nữ độ tuổi mãn kinh dễ mắc bệnh tim, một số loại ung thư, tăng huyết áp, loãng xương, béo phì… Nhiều trường hợp phụ nữ phải đối mặt với hàng loạt hệ lụy của mãn kinh như tăng cân, rối loạn giấc ngủ, suy giảm trí nhớ, đau nhức cơ xương khớp, khó khăn trong đời sống tình dục và thay đổi cảm xúc, khiến chất lượng công việc và đời sống đi xuống.

50-80% phụ nữ mãn kinh thiếu vitamin D: Chuyên gia chỉ cách phơi nắng hiệu quả - Ảnh 1.

Tiến sĩ - bác sĩ Bùi Chí Thương đề xuất những điều phụ nữ nên ưu tiên thực hiện để giảm thiểu hậu quả mãn kinh

ẢNH: C.L

Để giảm thiểu hậu quả của mãn kinh, trước tiên phụ nữ cần thay đổi lối sống một cách bền vững: Duy trì tập luyện thể dục đều đặn 150 phút mỗi tuần; ăn uống lành mạnh, kiểm soát cân nặng; tránh thuốc lá - hạn chế rượu bia; ngủ đủ giấc (tối thiểu 7 tiếng/ngày) và giữ đời sống tinh thần tích cực, gắn kết xã hội.

Hiện nay, bên cạnh liệu pháp hormone mãn kinh (MHT), bác sĩ Thương cho hay các phương pháp không hormone như y học cổ truyền và châm cứu vẫn được ghi nhận hiệu quả và có vai trò quan trọng trong kiểm soát triệu chứng.

“Để phát hiện và điều trị các vấn đề mãn kinh, bệnh nhân phải chủ động thăm khám với bác sĩ sản phụ khoa để nhận tư vấn kịp thời. Ngoài ra, các bác sĩ cũng cần chủ động hỏi về tình trạng sức khỏe và mong muốn của người bệnh, đồng thời đảm bảo không gian riêng tư để người bệnh thoải mái chia sẻ các vấn đề thầm kín của mãn kinh - tiền mãn kinh”, bác sĩ Thương khuyên.

Chú trọng bổ sung vitamin D

Cùng trong khuôn khổ hội thảo, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Vũ Thị Nhung, Chủ tịch Hội Phụ Sản TP.HCM, nhấn mạnh vai trò của vitamin D trong giai đoạn mãn kinh.

50-80% phụ nữ mãn kinh thiếu vitamin D: Chuyên gia chỉ cách phơi nắng hiệu quả - Ảnh 2.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Vũ Thị Nhung, Chủ tịch Hội Phụ sản TP.HCM, phát biểu tại hội thảo

ẢNH: C.L

“Tia UV chia làm 2 loại: UVB giúp tổng hợp vitamin D trong da; ngược lại, tia UVA không giúp tạo vitamin D mà còn gây nguy cơ ung thư da khi tiếp xúc quá mức. Thực tế, tôi đã gặp nhiều người muốn phơi nắng nhưng lại ngồi phơi sau lớp kính cường lực dày, điều này là vô nghĩa vì tia UVB có thể bị tấm kính cản lại trước khi tiếp xúc với da”, bác sĩ Nhung nói.

Theo đó, có tới 50-80% phụ nữ mãn kinh bị thiếu vitamin D. Khi estrogen suy giảm sẽ ảnh hưởng tới sự tổng hợp vitamin D, từ đó làm suy yếu hệ cơ-xương, gia tăng tần suất và tỷ lệ tử vong của các loại ung thư (hậu môn, trực tràng, phổi, vú). Bổ sung đủ và đúng cách vitamin D thông qua tắm nắng và dinh dưỡng (từ các nguồn thực phẩm như trứng, bơ sữa, nấm phơi khô, cá hồi, cá thu…) sẽ giảm thiểu các nguy cơ trên.

Cách tắm nắng giúp bổ sung vitamin D

Để bổ sung vitamin D thông qua tắm nắng, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Vũ Thị Nhung hướng dẫn cách tắm như sau:

Vùng da nên phơi nắng: Tay, chân, lưng, bụng (10-15 phút/ngày ở người da màu hoặc da vàng; 5-10 phút/ngày ở người da trắng). Không nhất thiết phải phơi mặt vì đây là vùng da dễ lão hóa nhất.

Không cần phơi nắng quá lâu: Vì sau thời gian trên da cũng sẽ tự ngừng sản xuất vitamin D. Nhờ cơ chế này nên tắm nắng không gây ngộ độc.

Tránh phơi nắng từ 10-16 giờ trong ngày: Vì đây là khoảng thời gian tia UVA mạnh, có hại cho da.

Vừa qua, Cumlaude Lab, thương hiệu cung cấp các giải pháp phụ khoa từ Tây Ban Nha, đã phối hợp cùng Hội Phụ Sản TP.HCM (HOGA) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng cuộc sống ở phụ nữ mãn kinh: Giải pháp nội tiết - không nội tiết”.

