Bản tin sức khỏe ngày 8.12: Cách sống khỏe tuổi già | Nhóm máu nào có nguy cơ ung thư cao?

Người lớn tuổi ngủ ngon hơn nhờ một thói quen đơn giản buổi sáng

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Garo Science đã tiết lộ một thói quen đơn giản vào buổi sáng có thể cải thiện giấc ngủ cho người lớn tuổi.

Kết quả cho thấy: tiếp xúc với ánh sáng xanh buổi sáng và tối đa hóa việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban ngày có thể giúp người lớn tuổi có được giấc ngủ ngon hơn và duy trì lối sống lành mạnh, năng động hơn.

Ánh sáng xanh có xu hướng bị chỉ trích vì được tạo ra một cách nhân tạo bởi hầu hết các màn hình điện tử, bao gồm điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng, tivi.

Thế nhưng, các nhà khoa học tại Đại học California (Mỹ) đã chỉ ra, ánh sáng mặt trời là nguồn ánh sáng xanh lớn nhất. Ánh sáng xanh ban đêm báo hiệu cho cơ thể biết là ban ngày, gây khó ngủ. Ngược lại, tiếp xúc ánh sáng xanh vào buổi sáng lại giúp người lớn tuổi ngủ ngon hơn.

Nhóm máu nào có nguy cơ mắc ung thư cao hơn?

Nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Iran, bao gồm hơn 50.000 người, đã chỉ ra một số nhóm máu có nguy cơ mắc các loại ung thư cao hơn đáng kể. Đó là nhóm máu A, B hoặc AB, theo tờ Daily Mail.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người có nhóm máu A, B hoặc AB có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn đến 55% so với những người có nhóm máu O.

Kết quả cũng cho thấy những người có nhóm máu A cũng có khả năng mắc ung thư ruột cao hơn gần 17%.

Ngược lại, người có nhóm máu O và AB có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy thấp hơn khoảng 17%.

Đặc biệt, nhóm máu O có thể được bảo vệ phần nào khỏi căn bệnh ung thư tuyến tụy cực kỳ nguy hiểm.