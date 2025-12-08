Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bản tin sức khỏe ngày 8.12: Cách sống khỏe tuổi già | Nhóm máu nào có nguy cơ ung thư cao?
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe ngày 8.12: Cách sống khỏe tuổi già | Nhóm máu nào có nguy cơ ung thư cao?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
08/12/2025 07:19 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Người lớn tuổi ngủ ngon hơn nhờ một thói quen đơn giản buổi sáng

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Garo Science đã tiết lộ một thói quen đơn giản vào buổi sáng có thể cải thiện giấc ngủ cho người lớn tuổi.

Kết quả cho thấy: tiếp xúc với ánh sáng xanh buổi sáng và tối đa hóa việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban ngày có thể giúp người lớn tuổi có được giấc ngủ ngon hơn và duy trì lối sống lành mạnh, năng động hơn.

Ánh sáng xanh có xu hướng bị chỉ trích vì được tạo ra một cách nhân tạo bởi hầu hết các màn hình điện tử, bao gồm điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng, tivi.

Thế nhưng, các nhà khoa học tại Đại học California (Mỹ) đã chỉ ra, ánh sáng mặt trời là nguồn ánh sáng xanh lớn nhất. Ánh sáng xanh ban đêm báo hiệu cho cơ thể biết là ban ngày, gây khó ngủ. Ngược lại, tiếp xúc ánh sáng xanh vào buổi sáng lại giúp người lớn tuổi ngủ ngon hơn.

Bản tin sức khỏe ngày 8.12: Cách sống khỏe tuổi già | Nhóm máu nào có nguy cơ ung thư cao?

Nhóm máu nào có nguy cơ mắc ung thư cao hơn?

Nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Iran, bao gồm hơn 50.000 người, đã chỉ ra một số nhóm máu có nguy cơ mắc các loại ung thư cao hơn đáng kể. Đó là nhóm máu A, B hoặc AB, theo tờ Daily Mail.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người có nhóm máu A, B hoặc AB có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn đến 55% so với những người có nhóm máu O.

Bản tin sức khỏe ngày 8.12: Cách sống khỏe tuổi già | Nhóm máu nào có nguy cơ ung thư cao?- Ảnh 1.

Người có nhóm máu A, B hoặc AB có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn đến 55% so với những người có nhóm máu O

Kết quả cũng cho thấy những người có nhóm máu A cũng có khả năng mắc ung thư ruột cao hơn gần 17%.

Ngược lại, người có nhóm máu O và AB có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy thấp hơn khoảng 17%.

Đặc biệt, nhóm máu O có thể được bảo vệ phần nào khỏi căn bệnh ung thư tuyến tụy cực kỳ nguy hiểm.

Tin liên quan

Bản tin sức khỏe ngày 5.12: Sai lầm sinh hoạt dễ hại sức khỏe | Chạy bộ có lợi và hại gì?

Bản tin sức khỏe ngày 5.12: Sai lầm sinh hoạt dễ hại sức khỏe | Chạy bộ có lợi và hại gì?

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Bản tin Sức khỏe ngày 4.12: Lợi ích bất ngờ từ vỏ dưa leo | Dấu hiệu suy thận không thể bỏ qua

Bản tin sức khỏe 3.12: Tránh xa nguy cơ tiểu đường từ bữa sáng | Giảm cân ra sao để an toàn?

Khám phá thêm chủ đề

bản tin sức khỏe bản tin sức khỏe báo thanh niên ung thư phòng tránh ung thư Nhóm máu nhóm máu O Bản Tin Tổng Hợp sống khỏe chế độ ăn người già Người lớn tuổi Đi bộ Thể dục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận