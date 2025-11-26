Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tại sao Pháp hoãn đấu giá máy tính cơ học đầu tiên?

Khánh Huyền
Khánh Huyền
26/11/2025 19:00 GMT+7

Tòa hành chính Paris (Pháp) quyết định ngừng giấy phép xuất khẩu La Pascaline sau khi xem xét khả năng chiếc máy tính cơ học mang tính lịch sử này trở thành bảo vật quốc gia Pháp.

Trang Euronews đưa tin, công ty Christie’s vừa phải hoãn phiên đấu giá chiếc máy tính cơ học La Pascaline theo lệnh của Tòa hành chính Paris. Theo dự định ban đầu, chiếc La Pascaline sẽ được rao bán với mức giá từ 2 - 3 triệu euro (khoảng 60-90 tỉ đồng). Tuy nhiên, tòa án đã tạm thời rút giấy phép xuất khẩu sau khi nhiều nhà khoa học khẩn thiết đề nghị xem xét lại quyền đưa cổ vật này ra nước ngoài.

Theo quyết định của tòa, La Pascaline có thể được xem như báu vật quốc gia vì giá trị lịch sử và khoa học, do vậy việc cấp giấy phép xuất khẩu là chưa hợp lý.

Tại sao Pháp hoãn đấu giá máy tính cơ học đầu tiên? - Ảnh 1.

Máy tính La Pascaline

Ảnh: Christie's

Giám đốc Trung tâm Quốc tế Blaise Pascal, bà Laurence Plazenet nhấn mạnh ý nghĩa bảo tồn khi cho rằng chiếc máy tính La Pascaline này là công cụ khoa học ưu tiên hàng đầu và xứng đáng được đưa vào bộ sưu tập công cộng.

Christie’s xác nhận họ sẽ ngừng mọi hoạt động bán máy cho tới khi có phán quyết cuối cùng.

Di sản trí tuệ

Pascaline được xem là máy tính cơ học đầu tiên của nhân loại do Blaise Pascal phát minh năm 1642 khi ông mới 19 tuổi. Máy được làm bằng đồng thau, đặt trong khung gỗ mun, và vẫn giữ được khả năng hoạt động sau gần 400 năm.

Hiện thế giới chỉ còn 8 chiếc, trong đó 5 chiếc nằm trong các bảo tàng tại Pháp và 2 chiếc khác ở Đức. Tuy vậy, La Pascaline là chiếc máy tính duy nhất trong số 8 chiếc có khả năng tính toán các đơn vị đo lường cũ của Pháp chẳng hạn như sải (toise), piê (pied) hay pút (pouces), tờ The Guardian cho hay.

Phát minh này đánh dấu một trong những thiết bị đầu tiên cơ giới hóa việc tính toán, thực hiện các phép cộng và trừ bằng bánh răng và các cơ cấu cơ khí. Sau này, nhiều nhà khoa học khác như nhà toán học Charles Babbage đã phát triển và thiết kế ra máy tính đa năng, tính toán tự động có cấu trúc tương tự máy tính ngày nay, theo tạp chí kỹ thuật công nghệ The Engineer.

Một nhóm các nhà khoa học và học giả nổi tiếng, trong đó có người đoạt giải Nobel vật lý năm 2021 Giorgio Parisi, đã đề nghị tòa hành chính ngăn việc xuất khẩu La Pascaline. Họ cho rằng cỗ máy là nguồn gốc của máy tính hiện đại và là nền tảng giúp nước Pháp trở thành cái nôi của hành trình phát triển công nghệ tính toán.

Theo các nhà khoa học, việc Pháp hiện sở hữu 5 chiếc trong bộ sưu tập công cũng không làm giảm giá trị của chiếc máy tính đang được rao bán, bởi mỗi chiếc đều có đặc điểm riêng biệt. Họ nhấn mạnh La Pascaline là biểu tượng của sự giao thoa giữa lịch sử, khoa học và công nghệ, phản ánh tinh thần học thuật mà nước Pháp luôn tự hào.

Bộ Văn hóa Pháp cho biết giấy chứng nhận xuất khẩu đã được cấp vào tháng 5 năm ngoái theo quy trình thông thường, sau khi hai chuyên gia thuộc Trung tâm Nghệ thuật và Thủ công mỹ nghệ Quốc gia và bảo tàng Louvre xem xét và phê duyệt.

Trước đó, theo The Guardian, máy tính Hy Lạp cổ đại Antikythera dùng để tính toán chuyển động thiên văn cho biết chuyển động của vũ trụ, dự đoán chuyển động của năm hành tinh đã biết, các giai đoạn của mặt trăng và nhật thực và nguyệt thực.

Tin liên quan

Chân dung tự họa của Frida Kahlo bán được 1.400 tỉ đồng, phá kỷ lục đấu giá

Chân dung tự họa của Frida Kahlo bán được 1.400 tỉ đồng, phá kỷ lục đấu giá

Bức chân dung tự họa của họa sĩ nổi tiếng người Mexico Frida Kahlo đã được bán với giá 54,7 triệu USD, lập nên mức giá cao nhất cho tác phẩm của một nữ họa sĩ.

Lộ diện chủ nhân chiếc bồn cầu vàng nặng hơn 101 kg sắp được đấu giá?

Lộ diện báu vật từ xác tàu 300 năm tuổi

Khám phá thêm chủ đề

máy tính cơ học đầu tiên La Pascaline Bán đấu giá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận