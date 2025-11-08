Lộ diện chủ nhân chiếc bồn cầu vàng nặng hơn 101 kg sắp được đấu giá?

Bí ẩn đã lan truyền khắp giới nghệ thuật trong gần một thập niên qua về người đã mua chiếc bồn cầu vàng nặng hơn 101 kg. Chiếc bồn cầu vàng này thậm chí có thể sử dụng bình thường nếu được thợ lắp đặt đúng cách, theo tờ The New York Times.

Một chiếc bồn cầu được chế tác từ hơn 100 kg vàng nguyên khối 18 karat, được trưng bày tại trụ sở mới của nhà đấu giá Sotheby's tại thành phố New York (Mỹ) ngày 7.11 Ảnh: Reuters

Hóa ra, một trong những người đàn ông giàu nhất nước Mỹ đã sở hữu chiếc bồn cầu vàng từ trước đến nay. Đó là ông Steve Cohen, tỉ phú tài chính, sở hữu đội bóng chày New York Mets, theo tờ The New York Times ngày 7.11. Ông Cohen hiện là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Point72, một công ty quản lý tài sản do ông sáng lập.

Ông Cohen được cho là đã mua chiếc bồn cầu vàng từ Phòng trưng bày Marian Goodman vào năm 2017. Đây là một tác phẩm điêu khắc do nghệ sĩ Ý Maurizio Cattelan tạo ra.

Vào ngày 18.11, chiếc bồn cầu vàng sẽ được đấu giá, với mức giá khởi điểm khoảng 10 triệu USD. The New York Times dẫn lời 5 chuyên gia am hiểu về thương vụ này cho hay ông Cohen là người gửi hàng.

Ngoài ra, chuyên trang Artnet News dẫn một số nguồn tin khẳng định ông Cohen đã gửi bán đấu giá chiếc bồn cầu vàng.

Ông Steven Cohen, sở hữu đội bóng chày New York Mets, quan sát trước khi trận đấu mở màn trên sân nhà giữa New York Mets và Miami Marlins bắt đầu tại Citi Field ở thành phố New York (Mỹ) vào ngày 7.4.2023

Ảnh: AFP

Chiếc bồn cầu được làm bằng vàng đã xuất hiện trở lại vào tuần trước tại nhà đấu giá Sotheby's với thông cáo báo chí về việc ông Cattelan đã chế tác chiếc bồn cầu bằng vàng này thành một tác phẩm điêu khắc vào năm 2016 và đặt tên là "America".

Sotheby's từ chối bình luận về danh tính người bán, và phát ngôn viên của Phòng trưng bày Marian Goodman cũng không bình luận về giao dịch riêng tư này. Đại diện của ông Cohen cũng từ chối bình luận, theo The New York Times.

Dù Sotheby's đã hạ thấp danh tính của chủ sở hữu bồn cầu vàng, nhưng công ty đã dựa rất nhiều vào lịch sử tai tiếng đằng sau chiếc bồn cầu đặc biệt này.

Đấu giá chiếc bồn cầu vàng nặng hơn 101 kg

Lúc đầu, ông Cattelan tạo ra hai phiên bản bồn cầu vàng 18 karat. Ông Cohen sở hữu một phiên bản; phiên bản còn lại được trưng bày vào năm 2016 tại Bảo tàng Solomon R. Guggenheim ở thành phố New York (Mỹ).

Sau đó, nhằm tỏ ra bất bình với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi các quan chức Nhà Trắng yêu cầu mượn một trong những bức tranh của cố họa sĩ Vincent van Gogh để trang trí phòng khách riêng của tổng thống, bảo tàng đã đề nghị cho mượn phiên bản bồn cầu của ông Cattelan.

Vào năm 2019, chiếc bồn cầu vàng đó được cho Cung điện Blenheim ở Anh mượn. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, cung điện bị trộm đột nhập và chiếc bồn cầu vàng bị cạy khỏi hệ thống ống nước. Hai người đàn ông bị kết án đầu năm nay và đã bị bỏ tù nhưng chiếc bồn cầu chưa được tìm thấy. Các nhà điều tra cho rằng chiếc bồn cầu đó có thể đã bị nấu chảy.