Thế giới

Chân dung tự họa của Frida Kahlo bán được 1.400 tỉ đồng, phá kỷ lục đấu giá

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
21/11/2025 10:06 GMT+7

Bức chân dung tự họa của họa sĩ nổi tiếng người Mexico Frida Kahlo đã được bán với giá 54,7 triệu USD, lập nên mức giá cao nhất cho tác phẩm của một nữ họa sĩ.

The Guardian ngày 21.11 đưa tin bức tranh mang tên “El Sueno”, hay “Giấc mơ” được bà Frida Kahlo vẽ vào năm 1940 vừa được bán trong buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật ở thành phố New York (Mỹ) do Công ty đấu giá Sotheby’s tổ chức.

Bức tranh đã được bán với giá sau cùng là 54,7 triệu USD (hơn 1.440 tỉ đồng). Mức giá này biến El Sueno trở thành bức tranh đắt giá nhất do một nữ họa sĩ thực hiện. Kỷ lục trước đó thuộc về bức họa “Jimson Weed/White Flower No.1”, được nữ họa sĩ người Mỹ Georgia O’Keeffe vẽ vào năm 1932. Tranh được bán với giá 44,4 triệu USD vào năm 2014.

Chân dung tự họa 1.400 tỉ đồng của Frida Kahlo phá kỷ lục đấu giá - Ảnh 1.

Bức tranh “El Sueno” của họa sĩ Frida Kahlo được bán với giá 54,7 triệu USD

ẢNH: SOTHEBY'S

Danh tính của người mua bức El Sueno hiện chưa được công bố. Bức tranh này cũng phá kỷ lục tác phẩm đắt giá nhất của một họa sĩ người Mỹ Latinh, vốn thuộc về bức “Diego y Yo” (Diego và Tôi) cũng của bà Frida Kahlo, được bán với giá 34,9 triệu USD vào năm 2021.

Bức El Sueno là một trong số ít tác phẩm của bà Kahlo hiện nằm trong tay tư nhân bên ngoài Mexico. Hầu hết tác phẩm của bà đều được xem là di tích nghệ thuật quốc gia ở Mexico và giới chức nước này cấm bán các bức tranh ra nước ngoài hay tiêu hủy. Bức El Sueno đã đủ điều kiện pháp lý để được mua bán ở nước ngoài.

Bức tranh miêu tả hình ảnh bà Kahlo đang ngủ trên giường, phía trên có tạo hình bộ xương mỉm cười, xung quanh quấn đầy thuốc nổ. Sotheby’s giới thiệu bức tranh “mang đến sự chiêm nghiệm ma mị về ranh giới mong manh giữa giấc ngủ và cái chết”.

“Bộ xương treo lơ lửng thường được hiểu là hình tượng hóa nỗi lo của bà về cái chết trong giấc ngủ, nỗi sợ hãi quá đỗi bình thường đối với một họa sĩ mà cuộc sống hằng ngày bị chi phối bởi chấn thương và nỗi đau trong quá khứ”, theo nội dung giới thiệu về bức tranh.

Họa sĩ Frida Kahlo bị bại liệt vào năm 6 tuổi và bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khi 18 tuổi. Bà phải trải qua nhiều đợt điều trị đau đớn do tổn thương cột sống và xương chậu, và phải bó bột cho đến khi qua đời năm 1954 ở tuổi 47. Sau vụ tai nạn và phải nằm liệt giường, bà đã bắt đầu vẽ tranh. Theo DW, bức El Sueno được vẽ vào giai đoạn bà vừa có những xáo trộn, khi vừa trải qua cuộc ly hôn, sau đó tái hôn với chồng Diego Rivera vào năm 1940.

Khám phá thêm chủ đề

Frida Kahlo Đấu giá Họa sĩ el sueno
