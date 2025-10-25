Tranh chỉ một màu xanh bán được 500 tỉ đồng

Với kích thước 4 m x 2 m, California (IKB 71) là bức tranh đơn sắc lớn nhất của họa sĩ Yves Klein thuộc sở hữu tư nhân. Đây cũng trở thành bức tranh của họa sĩ Klein có giá cao nhất từng được bán tại Pháp, theo Hãng tin AFP.

Các nhân viên của nhà đấu giá Christie's đang xem bức tranh California (IKB 71) của họa sĩ người Pháp Yves Klein tại Paris ngày 3.10.2025 ẢNH: AFP

Họa sĩ này qua đời năm 1962 khi mới 34 tuổi, nổi tiếng với việc sáng tạo ra các bức tranh sắc xanh lam đậm với loại sơn đặc trưng.

Loại sơn này được pha từ nhựa tổng hợp, sơn mờ và sắc tố đặc biệt - được gọi là "Xanh Klein quốc tế" (IKB) - được ông Klein đăng ký bằng sáng chế.

Christie's dẫn lời họa sĩ Klein cho biết không bức tranh đơn sắc nào của ông giống nhau, "mỗi tác phẩm đều có bản chất và bầu không khí riêng biệt".

Bức California được ông Klein hoàn thành đầu năm 1961, ngay trước chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng sang Mỹ để tổ chức triển lãm tại New York và Los Angeles. Theo mô tả của nhà đấu giá Christie's, họa sĩ Klein phủ bề mặt tranh bằng lớp sỏi nhỏ, khiến tác phẩm "gợi nhớ đến đáy biển sâu dưới vực xanh thẳm của đại dương".

Vào năm 2013, một tác phẩm điêu khắc của ông Klein mang tên Untitled Blue Sponge Sculpture - làm từ bọt biển nhuộm xanh trên thân kim loại - từng được bán tại Sotheby's New York với giá 22 triệu USD (550 tỉ đồng), phá vỡ kỷ lục đấu giá cho các tác phẩm của ông.

Ông Klein từng chia sẻ rằng nguồn cảm hứng cho tác phẩm trên đến từ việc ông bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của màu xanh lan tỏa trên chính những miếng bọt biển ông dùng trong xưởng vẽ.