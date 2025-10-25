Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Tranh chỉ một màu xanh bán được 500 tỉ đồng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
25/10/2025 15:36 GMT+7

Nhà đấu giá nghệ thuật và hàng xa xỉ hàng đầu thế giới Christie's gần đây cho biết bức California (IKB 71) - tác phẩm đơn sắc màu xanh của họa sĩ người Pháp Yves Klein – đã được bán với giá 18,4 triệu euro (gần 500 tỉ đồng).

Với kích thước 4 m x 2 m, California (IKB 71) là bức tranh đơn sắc lớn nhất của họa sĩ Yves Klein thuộc sở hữu tư nhân. Đây cũng trở thành bức tranh của họa sĩ Klein có giá cao nhất từng được bán tại Pháp, theo Hãng tin AFP.

- Ảnh 1.

Các nhân viên của nhà đấu giá Christie's đang xem bức tranh California (IKB 71) của họa sĩ người Pháp Yves Klein tại Paris ngày 3.10.2025

ẢNH: AFP

Họa sĩ này qua đời năm 1962 khi mới 34 tuổi, nổi tiếng với việc sáng tạo ra các bức tranh sắc xanh lam đậm với loại sơn đặc trưng.

Loại sơn này được pha từ nhựa tổng hợp, sơn mờ và sắc tố đặc biệt - được gọi là "Xanh Klein quốc tế" (IKB) - được ông Klein đăng ký bằng sáng chế.

Christie's dẫn lời họa sĩ Klein cho biết không bức tranh đơn sắc nào của ông giống nhau, "mỗi tác phẩm đều có bản chất và bầu không khí riêng biệt".

Bức California được ông Klein hoàn thành đầu năm 1961, ngay trước chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng sang Mỹ để tổ chức triển lãm tại New York và Los Angeles. Theo mô tả của nhà đấu giá Christie's, họa sĩ Klein phủ bề mặt tranh bằng lớp sỏi nhỏ, khiến tác phẩm "gợi nhớ đến đáy biển sâu dưới vực xanh thẳm của đại dương".

Vào năm 2013, một tác phẩm điêu khắc của ông Klein mang tên Untitled Blue Sponge Sculpture - làm từ bọt biển nhuộm xanh trên thân kim loại - từng được bán tại Sotheby's New York với giá 22 triệu USD (550 tỉ đồng), phá vỡ kỷ lục đấu giá cho các tác phẩm của ông.

Ông Klein từng chia sẻ rằng nguồn cảm hứng cho tác phẩm trên đến từ việc ông bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của màu xanh lan tỏa trên chính những miếng bọt biển ông dùng trong xưởng vẽ.

Tin liên quan

Cơ hội săn hàng giá rẻ khi sân bay đấu giá đồ thất lạc

Cơ hội săn hàng giá rẻ khi sân bay đấu giá đồ thất lạc

Sân bay thành phố Sydney, Úc ngày 2.6 đã tổ chức phiên đấu giá hàng ngàn món đồ mà hành khách thất lạc.

Đấu giá vòng cổ kim cương liên quan hoàng hậu Pháp bị hành hình

Chiếc lông vũ đắt nhất thế giới được đấu giá 725 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Đấu giá Yves Klein christie's
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận