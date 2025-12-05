Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bản tin sức khỏe ngày 5.12: Sai lầm sinh hoạt dễ hại sức khỏe | Chạy bộ có lợi và hại gì?
Bản tin sức khỏe ngày 5.12: Sai lầm sinh hoạt dễ hại sức khỏe | Chạy bộ có lợi và hại gì?

05/12/2025 06:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Bản tin Sức khỏe ngày 5.12 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Những sai lầm khi tắm không phải ai cũng biết

Những sai lầm phổ biến khi tắm nhưng ít người để tâm lại chính là nguyên nhân khiến da ngày càng khô ráp, kích ứng và dễ tổn thương, theo trang sức khỏe Onlymyhealth (Ấn Độ).

Tắm quá nhiều lần trong ngày không phải là lựa chọn thông minh

5 sai lầm cần tránh khi đi bộ vào buổi sáng

Đi bộ vào buổi sáng là một trong những hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe. Thói quen này không chỉ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tinh thần mà còn hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thực hiện đúng cách. Một số thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể làm giảm hiệu quả tập luyện, thậm chí khiến cơ thể dễ gặp phải những chấn thương không mong muốn.

Để buổi đi bộ buổi sáng thật sự phát huy tối đa lợi ích và diễn ra an toàn, bạn cần chú ý tránh một số sai lầm phổ biến. 

Khám phá thêm chủ đề

bản tin sức khỏe sức khỏe mẹo chăm sóc sức khỏe tips sức khỏe tin tức buổi sáng
