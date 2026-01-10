Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bật mí các bí quyết dưỡng da khỏe khi trời lạnh
Bật mí các bí quyết dưỡng da khỏe khi trời lạnh

Trang Châu
10/01/2026 05:00 GMT+7

Mùa đông với gió lạnh, không khí khô và nhiệt độ thấp có thể khiến làn da mất nước nhanh chóng, trở nên khô, nứt nẻ và dễ kích ứng hơn. Để dưỡng da ẩm mượt và khỏe mạnh trong trời lạnh, việc chăm sóc da đúng cách là điều rất quan trọng.

Theo Healthline, một trong những yếu tố then chốt nhất trong việc dưỡng da mùa đông là cấp ẩm đầy đủ cho da. Da cần nước để duy trì cấu trúc, độ đàn hồi và vẻ rạng rỡ. Trời lạnh và hệ thống sưởi trong nhà khiến nước bốc hơi nhanh hơn, làm da khô sạm. Vì vậy, nên thoa ngay kem dưỡng ẩm giàu dưỡng chất trên da còn ẩm sau khi rửa mặt hoặc tắm và cân nhắc sử dụng serum dưỡng ẩm như axit hyaluronic để tăng lượng nước trong da. Uống đủ nước mỗi ngày, kể cả nước ấm và trà thảo mộc, cũng giúp hydrat hóa da từ bên trong.

Bật mí các bí quyết dưỡng da khỏe khi trời lạnh- Ảnh 1.

Bật mí các bí quyết giữ da khỏe khi trời trở lạnh

 

Xem thêm bình luận