Bật mí các bí quyết dưỡng da khỏe khi trời lạnh

Theo Healthline, một trong những yếu tố then chốt nhất trong việc dưỡng da mùa đông là cấp ẩm đầy đủ cho da. Da cần nước để duy trì cấu trúc, độ đàn hồi và vẻ rạng rỡ. Trời lạnh và hệ thống sưởi trong nhà khiến nước bốc hơi nhanh hơn, làm da khô sạm. Vì vậy, nên thoa ngay kem dưỡng ẩm giàu dưỡng chất trên da còn ẩm sau khi rửa mặt hoặc tắm và cân nhắc sử dụng serum dưỡng ẩm như axit hyaluronic để tăng lượng nước trong da. Uống đủ nước mỗi ngày, kể cả nước ấm và trà thảo mộc, cũng giúp hydrat hóa da từ bên trong.

Bật mí các bí quyết giữ da khỏe khi trời trở lạnh