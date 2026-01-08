Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
WHO khuyến nghị về các món cá khoái khẩu có thể gây ung thư
Video Sức khỏe

WHO khuyến nghị về các món cá khoái khẩu có thể gây ung thư

Trang Châu
Trang Châu
08/01/2026 20:12 GMT+7

Cá là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, cung cấp protein chất lượng cao, axit béo omega-3, vitamin D và nhiều vi chất cần thiết. Tuy nhiên, việc bảo quản và chế biến cá không an toàn có thể dẫn đến ung thư.

Nhiều nghiên cứu dịch tễ học được WHO và các tổ chức nghiên cứu ung thư quốc tế tổng hợp cho thấy, tiêu thụ ở mức vừa phải có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ một số ung thư đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Điều này được lý giải bởi vai trò chống viêm của omega-3, cũng như tác động tích cực của cá trong việc thay thế các nguồn đạm đỏ hoặc thịt chế biến sẵn. 

WHO cũng lưu ý, nguy cơ không nằm ở bản thân thịt cá, mà chủ yếu đến từ cách bảo quản và chế biến không an toàn, như cá ướp muối lâu ngày, cá hun khói truyền thống hoặc thực phẩm bị nhiễm nấm mốc, có thể tạo ra các chất gây ung thư như nitrosamine hoặc độc tố vi nấm.

WHO khuyến nghị những lưu ý về các món cá khoái khẩu có thể gây ung thư - Ảnh 1.

