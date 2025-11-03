Dầu cá omega-3 có thực sự an toàn cho người thận yếu?

Chuyên gia dinh dưỡng người Mĩ Suzanne Fisher khuyến nghị người bệnh thận có thể dùng một số thực phẩm bổ sung như Omega-3 tùy vào tình trạng sức khỏe và giai đoạn bệnh thận. Bởi bệnh thận làm thay đổi nhu cầu dinh dưỡng, dẫn đến thiếu hụt một số dưỡng chất quan trọng.

Thận có vai trò điều hòa chất lỏng, khoáng chất, độc tố và chất thải trong cơ thể. Khi chức năng này suy giảm, việc sử dụng thực phẩm bổ sung có thể giúp bù đắp phần dưỡng chất bị thiếu hụt.

Omega 3 có thể gây hại cho thận ẢNH: FREEPIK

Tuy nhiên, nếu dùng không đúng cách, chúng có thể gây hại cho thận, làm tăng gánh nặng lọc chất thải, tương tác với thuốc điều trị, hoặc gây tích tụ độc tố trong cơ thể.