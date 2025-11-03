Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dầu cá omega-3 có thực sự an toàn cho người thận yếu?
Video Sức khỏe

Thiên Lan - Hoàng Hà
03/11/2025 21:11 GMT+7

Omega-3 là nhóm axit béo giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch, hỗ trợ hoạt động của não bộ và tăng cường miễn dịch. Nhờ những lợi ích đã được chứng minh, omega-3 được xem là dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe toàn thân. Tuy nhiên, với những người có vấn đề về thận, việc sử dụng thực phẩm bổ sung, đặc biệt là dầu cá omega-3, có thực sự an toàn hay không?

Chuyên gia dinh dưỡng người Mĩ Suzanne Fisher khuyến nghị người bệnh thận có thể dùng một số thực phẩm bổ sung như Omega-3 tùy vào tình trạng sức khỏe và giai đoạn bệnh thận. Bởi bệnh thận làm thay đổi nhu cầu dinh dưỡng, dẫn đến thiếu hụt một số dưỡng chất quan trọng.

Thận có vai trò điều hòa chất lỏng, khoáng chất, độc tố và chất thải trong cơ thể. Khi chức năng này suy giảm, việc sử dụng thực phẩm bổ sung có thể giúp bù đắp phần dưỡng chất bị thiếu hụt.

Dầu cá omega-3 có thực sự an toàn cho người thận yếu? - Ảnh 1.

Omega 3 có thể gây hại cho thận

ẢNH: FREEPIK

Tuy nhiên, nếu dùng không đúng cách, chúng có thể gây hại cho thận, làm tăng gánh nặng lọc chất thải, tương tác với thuốc điều trị, hoặc gây tích tụ độc tố trong cơ thể.

Giấc ngủ là khoảng thời gian để cơ thể nghỉ ngơi, khôi phục cho hàng loạt cơ chế sinh học, từ hệ thần kinh, chuyển hóa đến miễn dịch. Khi thiếu ngủ nghiêm trọng và kéo dài, cơ thể sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo.

