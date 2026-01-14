Chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam về TP.Đà Nẵng quản lý

Chiều 14.1, tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng), Bộ Y tế phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam từ trực thuộc Bộ Y tế về UBND TP.Đà Nẵng quản lý.

Cam kết phát triển bền vững

Tại hội nghị, đại diện Bộ Y tế đã công bố Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 1.1.2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam từ Bộ Y tế về UBND TP.Đà Nẵng.

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam ẢNH: BÙI HUÂN

Việc chuyển giao được thực hiện nguyên trạng, bao gồm toàn bộ pháp lý, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đất đai, hồ sơ, dữ liệu và các chương trình, nhiệm vụ chuyên môn mà bệnh viện đang triển khai, bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và không gây gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh.

Hội nghị được đánh giá là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển đổi mô hình quản lý đối với một bệnh viện tuyến Trung ương khu vực; đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, gắn với chủ trương phân cấp, phân quyền, tăng cường vai trò quản lý của địa phương trong lĩnh vực y tế.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam phát biểu tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, cho biết trong giai đoạn mới, bệnh viện mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Y tế và sự chỉ đạo sát sao của UBND TP.Đà Nẵng để sớm ổn định tổ chức, phát triển bền vững.

Bệnh viện cam kết duy trì hoạt động khám, chữa bệnh thông suốt, không gián đoạn; đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Ông Hùng cho hay thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm y tế chuyên sâu khu vực, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hướng tới mô hình bệnh viện hiện đại, tự chủ và bền vững.

Đà Nẵng hướng tới cực tăng trưởng y tế khu vực

Phát biểu chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, nhấn mạnh định hướng của thành phố trong giai đoạn tới là xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây nguyên, với hệ thống y tế hiện đại, chất lượng cao, đủ năng lực tiếp nhận và điều trị các ca bệnh phức tạp, chuyên sâu, từng bước giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân và du khách.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong tổng thể chiến lược đó, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam giữ vai trò quan trọng, là một thành tố không thể tách rời trong mạng lưới y tế chuyên sâu của TP.Đà Nẵng. Thành phố kỳ vọng bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, tập trung phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, tăng cường hợp tác chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, điều hành và khám, chữa bệnh.

"Việc chuyển giao bệnh viện về UBND TP.Đà Nẵng quản lý là chủ trương phù hợp với yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện để bệnh viện phát triển trong tổng thể chiến lược y tế của thành phố", bà Thi khẳng định.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng cam kết thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, tạo điều kiện thuận lợi để bệnh viện phát triển bền vững, nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ y tế.

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và UBND TP.Đà Nẵng đã ký biên bản chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Việc bàn giao bệnh viện hôm nay không chỉ là sự thay đổi về mô hình quản lý mà quan trọng hơn là sự khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, gắn Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam với tầm nhìn dài hạn của TP.Đà Nẵng trong việc xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu, hiện đại và hội nhập", bà Thi nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và UBND TP.Đà Nẵng đã ký biên bản chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, chính thức chuyển giao trách nhiệm quản lý bệnh viện về địa phương theo đúng quy định của pháp luật.