Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sở Y tế TP.HCM: Tuyệt đối không hợp thức hóa hồ sơ thực hành khám chữa bệnh

Duy Tính
Duy Tính
07/01/2026 15:39 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM siết chặt quản lý cơ sở hướng dẫn thực hành khám chữa bệnh để cấp phép hành nghề y. Sở này yêu cầu không hợp thức hóa hồ sơ, nếu sai phạm sẽ hủy công nhận.

Ngày 7.1, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường công tác quản lý hướng dẫn thực hành khám chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề y.

Theo Sở Y tế, TP.HCM hiện có 67 cơ sở khám chữa bệnh được sở công bố cơ sở đủ điều kiện là cơ sở hướng dẫn thực hành bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Các cơ sở này đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh của cơ quan báo chí và cơ quan chức năng về tình trạng tổ chức đào tạo thực hành để lấy giấy phép hành nghề chưa thực hiện đúng quy định, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực.

Sở Y tế TP.HCM: Tuyệt đối không hợp thức hóa hồ sơ thực hành khám chữa bệnh - Ảnh 1.

Bác sĩ vừa là nhân viên, vừa là học viên thực hành khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM

ẢNH: THANG DUY

Do vậy, Sở Y tế chỉ đạo 67 cơ sở tổ chức hướng dẫn thực hành khám chữa bệnh cho người thực hành phải được quản lý chặt chẽ, minh bạch, đúng quy định. Tuyệt đối không hợp thức hóa hồ sơ thực hành. Đối với người thực hành là viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh khi tham gia thực hành phải đảm bảo đủ thời gian thực hành đối với chức danh chuyên môn đang tham gia thực hành. Tuân thủ đúng lịch thực hành, kế hoạch thực hành.

"Trường hợp cơ sở tổ chức thực hiện không đúng quy định, không đúng nội dung trong hồ sơ công bố, Sở Y tế tiến hành hủy công bố và không công nhận kết quả thực hành", Sở Y tế thông tin.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở thực hành thông báo danh sách người thực hành khám chữa bệnh gửi về sở khi bắt đầu tiếp nhận học viên thực hành và sau khi kết thúc. Nếu có sự thay đổi nội dung so với hồ sơ công bố thì cơ sở gửi hồ sơ về sở để tiến hành công bố lại.

Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh, bệnh viện tư nhân chỉ đạo các bộ phận có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm theo nguyên tắc quy định. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình tổ chức thực hành khám chữa bệnh.

"Người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, trước lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế nếu để xảy ra những sai phạm trong công tác quản lý hành nghề", Sở Y tế nhấn mạnh.

Bác sĩ thực hành khám chữa bệnh nhưng đi xoa bóp bấm huyệt dịch vụ

Trước đó, Báo Thanh Niên có bài viết phản ánh bác sĩ T.T.Đ (40 tuổi) và T.V.Q (55 tuổi) vừa là nhân viên, vừa là học viên thực hành để lấy giấy phép hành nghề tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM. Nhưng hai bác sĩ này không đi thực hành khoa lâm sàng theo lịch phân công. Thay vào đó, họ có mặt ở khu dịch vụ xoa bóp bấm huyệt có thu phí tại lầu 3 bệnh viện trong giờ hành chính.

Sau khi phản ánh, lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM thừa nhận, Khoa Khám bệnh mặc dù biết rõ bác sĩ Q. và bác sĩ Đ. là học viên được phân công thực hành khám chữa bệnh tại khoa khác vào buổi sáng, nhưng vẫn liên hệ yêu cầu hai người này lên làm việc khi có bệnh nhân. Còn Khoa Nội thần kinh và Khoa Tim mạch cấp cứu (nơi hai bác sĩ đang thực hành) chưa thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát học viên, để học viên rời vị trí thực hành theo phân công nhưng không nắm bắt kịp thời. Bản thân hai bác sĩ đã tự nhận thức được sai phạm khi không chấp hành đúng lịch thực hành, tự ý di chuyển và thực hiện công việc theo yêu cầu của bệnh nhân, khoa khác mà không báo cáo và không được sự đồng ý của đơn vị quản lý…

Tin liên quan

Khuất tất thực hành lấy giấy phép hành nghề bác sĩ

Khuất tất thực hành lấy giấy phép hành nghề bác sĩ

Hai bác sĩ đang trải qua thời kỳ thực hành 12 tháng tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM để lấy giấy phép hành nghề nhưng lại dành thời gian làm công việc xoa bóp, bấm huyệt dịch vụ có thu tiền. Dư luận đặt câu hỏi: Họ học khi nào, điểm danh bằng cách nào để hoàn thành môn thực hành?

Khám phá thêm chủ đề

Sở Y tế Tp.HCM giấy phép hành nghề y khám chữa bệnh Thực hành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận