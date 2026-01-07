Sở Y tế TP.HCM: Tuyệt đối không hợp thức hóa hồ sơ thực hành khám chữa bệnh

Ngày 7.1, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường công tác quản lý hướng dẫn thực hành khám chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề y.

Theo Sở Y tế, TP.HCM hiện có 67 cơ sở khám chữa bệnh được sở công bố cơ sở đủ điều kiện là cơ sở hướng dẫn thực hành bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Các cơ sở này đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh của cơ quan báo chí và cơ quan chức năng về tình trạng tổ chức đào tạo thực hành để lấy giấy phép hành nghề chưa thực hiện đúng quy định, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực.

Bác sĩ vừa là nhân viên, vừa là học viên thực hành khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM ẢNH: THANG DUY

Do vậy, Sở Y tế chỉ đạo 67 cơ sở tổ chức hướng dẫn thực hành khám chữa bệnh cho người thực hành phải được quản lý chặt chẽ, minh bạch, đúng quy định. Tuyệt đối không hợp thức hóa hồ sơ thực hành. Đối với người thực hành là viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh khi tham gia thực hành phải đảm bảo đủ thời gian thực hành đối với chức danh chuyên môn đang tham gia thực hành. Tuân thủ đúng lịch thực hành, kế hoạch thực hành.

"Trường hợp cơ sở tổ chức thực hiện không đúng quy định, không đúng nội dung trong hồ sơ công bố, Sở Y tế tiến hành hủy công bố và không công nhận kết quả thực hành", Sở Y tế thông tin.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở thực hành thông báo danh sách người thực hành khám chữa bệnh gửi về sở khi bắt đầu tiếp nhận học viên thực hành và sau khi kết thúc. Nếu có sự thay đổi nội dung so với hồ sơ công bố thì cơ sở gửi hồ sơ về sở để tiến hành công bố lại.

Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh, bệnh viện tư nhân chỉ đạo các bộ phận có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm theo nguyên tắc quy định. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình tổ chức thực hành khám chữa bệnh.

"Người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, trước lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế nếu để xảy ra những sai phạm trong công tác quản lý hành nghề", Sở Y tế nhấn mạnh.