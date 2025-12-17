Khuất tất thực hành lấy giấy phép hành nghề bác sĩ

Theo phản ánh của các học viên đang theo học lấy giấy phép hành nghề (GPHN) tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM (BV YHCT), có 2 bác sĩ (BS) tên T.T.Đ (40 tuổi) và T.V.Q (55 tuổi) là học viên thực hành lấy GPHN nhưng lại không đi khoa lâm sàng theo lịch phân công. Thay vào đó, họ có mặt ở khu dịch vụ xoa bóp bấm huyệt có thu phí tại lầu 3 BV trong giờ hành chính. Vậy ai đã cho phép họ làm điều này? Ai ký điểm danh cho họ khi vắng mặt? Và dựa vào đâu mà BV hoàn tất hồ sơ, báo cáo giờ thực hành để xét cấp GPHN?

Trước những phản ánh này, PV Thanh Niên đã vào cuộc xác minh.

Bác sĩ T.V.Q xoa bóp chân cho PV sáng 25.11 ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Phân công một nơi, hành nghề một nẻo

Theo hồ sơ do các học viên khác cung cấp, BS Đ. và BS Q. đều xin bắt đầu thực hành để lấy GPHN từ ngày 3.9.2025 kéo dài đến 4.9.2026. Lịch phân khoa BS thực hành GPHN tháng 11.2025 xác định rõ trong tháng 11 - 12, BS Q. thực hành tại Khoa Tim mạch cấp cứu còn BS Đ. thực hành tại Khoa Nội thần kinh.

Theo quy trình thông thường, học viên thực hành được yêu cầu phải có mặt tại khoa mỗi ngày từ 7 - 11 giờ 30 để thực hành chuyên môn, làm bệnh án, ký điểm danh. Từ 13 - 16 giờ 30 hoàn tất hồ sơ, ký điểm danh lần 2. Những hoạt động này là bắt buộc và phải diễn ra tại khoa được phân công. Tuy nhiên, PV Thanh Niên đã có mặt tại BV và ghi nhận thực tế hoàn toàn trái ngược với lịch thực hành của BS Q. và BS Đ.

Bác sĩ T.T.Đ xoa bóp chân cho PV sáng 26.11 ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Trong vai bệnh nhân, PV đăng ký dịch vụ xoa bóp chân tại khu dịch vụ của BV YHCT và ghi nhận BS Q. và BS Đ. có mặt "đều tăm tắp" 2 ca sáng, chiều. Điều này cũng đã được nhân viên tiếp nhận bệnh khẳng định.

Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng 25.11, PV đóng 120.000 đồng tại quầy dịch vụ và điều dưỡng tiếp nhận tên P.T.T hỏi nhanh: "Muốn chọn BS nào?". Khi PV trả lời BS Q. thì điều dưỡng T. liền ghi lên phiếu thu tiền vỏn vẹn chữ "A.Q" rồi nói PV qua khu vực chờ để được gọi tên.

Chừng 15 phút sau, BS Q. xuất hiện cùng phiếu thu tiền trên tay, gọi tên bệnh nhân và đưa vào phòng xoa bóp có 6 giường đặt sát nhau, tiếng trò chuyện rôm rả và mùi dầu nóng đặc quánh. Trong lúc xoa bóp cho PV, BS Q. còn mở giáo trình trên điện thoại để tra cứu.

Tiếp tục vào sáng 26.11, khi PV đăng ký và yêu cầu BS Đ., chỉ 10 phút sau ông xuất hiện, đeo găng tay y tế và nói: "Duỗi chân ra nha em, đau chỗ nào báo anh chỉnh lực". Sau khi xoa bóp, ông dặn dò: "Về mua đá chườm vào, sau 48 tiếng có thể chườm nóng được". Tất cả những hoạt động này diễn ra trong giờ hành chính, thời điểm mà đáng lẽ ra BS Đ. phải có mặt tại Khoa Nội thần kinh theo lịch thực hành.

Sau đó, PV tiếp tục quay lại vào các buổi chiều. Cụ thể chiều 27.11, điều dưỡng cho biết cả BS Q. và BS Đ. đều có mặt tại khu dịch vụ. Theo ghi nhận, họ liên tục ra vào phòng trị liệu, gọi tên bệnh nhân, dẫn vào giường bệnh và xoa bóp. Ngày 28.11, PV đến lúc 14 giờ, cả hai BS này vẫn tiếp tục nhận bệnh nhân liên tục.

Một mặt bảng tên của bác sĩ Q. ghi: Y sĩ - cộng tác viên ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Mặt kia bảng tên của bác sĩ Q. ghi: Bác sĩ y học cổ truyền - học viên thực hành giấy phép hành nghề ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Chiều 1.12, PV trở lại đăng ký xoa bóp chân và chỉ khoảng 15 phút sau, BS Đ. thực hiện dịch vụ. Sáng 9.12, tại lầu 3 của BV, điều dưỡng cho biết cả BS Q. và BS Đ. đều có mặt. Chiều cùng ngày, PV tiếp tục vào xoa bóp lưng do BS Đ. thực hiện theo yêu cầu. BS này liên tục "nhận sô" phục vụ từng lượt bệnh nhân, không ngừng nghỉ.

Trong tất cả những khung giờ hành chính, 2 BS có mặt đều đặn tại lầu 3, trực tiếp làm dịch vụ, nhận bệnh nhân thông qua phiếu thu tiền. Sự "lệch pha" tuyệt đối giữa lịch phân công và sự xuất hiện của họ tại khu dịch vụ làm nảy sinh câu hỏi "ai ký điểm danh cho họ tại khoa đang theo học?". Nếu một học viên thực hành không có mặt tại khoa nhưng vẫn hoàn thành thời gian thực tập để xin cấp GPHN, thì liệu có đúng quy định? Một BV tuyến cuối, có quy trình giám sát học viên thực hành, vì sao có thể để học viên của mình hoàn toàn "biến mất" khỏi khoa mà không có biện pháp quản lý nào?

Khu xoa bóp bấm huyệt - phục hồi sức khỏe nơi BS Q., BS Đ. bỏ thực hành đi làm dịch vụ ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Sử dụng học viên làm dịch vụ?

Trong suốt nhiều tuần theo dõi, PV liên tục ghi nhận cùng một hình ảnh: 2 BS thực hành, lẽ ra phải ở các khoa điều trị nội trú, lại hoạt động dịch vụ tại lầu 3. Điều này cũng được điều dưỡng P.T.T tại quầy nhận bệnh xác nhận: "2 BS ngày nào cũng có, làm cả ngày".

Bảng tên đeo trước ngực họ càng làm rõ hơn sự nhập nhằng này. Một mặt bảng tên ghi: "Bác sĩ YHCT - học viên thực hành GPHN"; còn mặt kia thì ghi: "Y sĩ - cộng tác viên". Họ làm 2 nhiệm vụ song song, vậy ai là người giám sát?

PV Thanh Niên đã tra cứu trên cổng thông tin của Sở Y tế TP.HCM và nhận thấy một điều kỳ lạ là 2 BS Q. và Đ. đều có GPHN y sĩ YHCT. Tức họ vừa hành nghề tại BV YHCT một cách chính quy với tư cách y sĩ, vừa là thực tập lấy GPHN BS YHCT.

Cụ thể, người tên T.T.Đ có số GPHN 0475.../HCM-CCHN, khám chữa bệnh bằng YHCT; đăng ký hành nghề tại BV YHCT từ ngày 1.3.2023 đến nay, thời gian hành nghề mỗi ngày từ 7 - 19 giờ, riêng chủ nhật từ 7 - 11 giờ 30. Một người tên T.V.Q, GPHN 0475.../HCM-CCHN, khám chữa bệnh bằng YHCT, đăng ký hành nghề tại BV YHCT từ 1.5.2020; thời gian hành nghề cũng giống người tên Đ.

Như vậy, 2 BS trên đăng ký hành nghề toàn thời gian tại BV YHCT, nhưng đồng thời lại là học viên thực hành để lấy GPHN BS YHCT có thời gian hẳn hoi. Sau một thời gian dài và tốn khá nhiều tiền phí xoa bóp, PV vẫn không thể hiểu được sự nhập nhằng kỳ lạ này. (còn tiếp)