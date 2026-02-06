Bếp lửa đỏ rực suốt ngày đêm ở làng mứt gừng, báo hiệu tết rất gần

Thôn Mỹ Chánh (xã Nam Hải Lăng, Quảng Trị) nép mình bên dòng Ô Lâu thơ mộng. Những ngày tiết trời lạnh giá cuối năm, khói nghi ngút bốc ra từ những ngôi nhà làm nghề mứt gừng, báo hiệu mùa xuân mới đang về rất gần.

Những chảo gừng nghi ngút khói và mùi thơm ngọt ngào ẢNH: BÁ CƯỜNG

Làm mứt gừng đã trở thành nghề truyền thống của người dân ở thôn Mỹ Chánh suốt hàng chục năm qua. Có những gia đình đã truyền qua 3 - 4 đời và tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm người dân.

Những năm gần đây, món ăn có vị ngọt ngọt, cay cay này không chỉ phổ biến trong mỗi dịp Tết Nguyên đán, mà người dân còn mua và sử dụng quanh năm. Đó cũng là động lực để người dân làng Mỹ Chánh tiếp tục giữ lửa nghề.

Nghề làm mứt gừng tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người dân tại thôn Mỹ Chánh ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bà Võ Thị Tâm (55 tuổi, trú tại thôn Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng), chủ cơ sở mứt gừng Tuấn Tâm, cho biết chỉ riêng vụ tết, cơ sở của bà sản xuất 100 tấn mứt gừng và xuất đi khắp cả nước và cả châu Âu.

"Gia đình tôi theo nghề này đã 4 đời. Trước đây trong thôn có gần trăm hộ làm mứt gừng, nhưng dần dần nhiều người bỏ nghề vì vất vả hoặc đi làm ăn xa. Riêng gia đình tôi vẫn cố gắng duy trì, vừa để có thu nhập, vừa gìn giữ hương vị tết truyền thống", bà Tâm chia sẻ.

Hai thanh tre lớn được dùng để làm dụng cụ đảo đều mứt cho đến lúc nguội ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bà Võ Thị Ánh đã có gần 40 năm làm việc tại cơ sở mứt gừng Tuấn Tâm, là thành viên có tuổi nghề lâu đời nhất trong xưởng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bước chân vào cơ sở sản xuất, mùi khói củi quyện cùng hương thơm nồng ấm của gừng lan tỏa khắp không gian. Từng chảo gừng sôi lục bục trên bếp, những bàn tay thoăn thoắt đảo đều...

Gắn bó với nghề đã gần 40 năm, bà Võ Thị Ánh (60 tuổi, trú tại thôn Mỹ Chánh) cho biết đây là nghề nuôi sống gia đình bà và cùng nhiều hộ dân khác trong thôn.

Đóng gói mứt gừng trước khi xuất bán ẢNH: BÁ CƯỜNG

Mứt gừng của bà Tâm kết nối với một đơn vị trung gian xuất khẩu đi châu Âu ẢNH: BÁ CƯỜNG

“Nhờ nghề này mà chúng tôi không phải đi xa làm ăn, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Tôi đứng bếp nấu gừng, ngào đường đã mấy chục năm, chỉ cần chịu khó là có tiền lo cho gia đình, sắm sửa tươm tất dịp tết”, bà Ánh nói.

Để làm ra những miếng mứt gừng thơm ngon, công đoạn nào cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Gừng được chọn lựa kỹ, bào mỏng, luộc qua với chanh cho dịu cay rồi đưa lên bếp đun sôi, ngào cùng đường. Khi từng lát gừng thấm đều vị ngọt, chảo mứt được đổ ra để nguội, đảo đều lần cuối trước khi đóng gói.