Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Bếp lửa đỏ rực suốt ngày đêm ở làng mứt gừng, báo hiệu tết rất gần

Bá Cường
Bá Cường
06/02/2026 06:15 GMT+7

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, làng mứt gừng ở Quảng Trị luôn đỏ lửa suốt ngày đêm. Từng mẻ gừng được cắt, luộc, ngào đường liên tục để kịp đơn hàng, giữ trọn hương vị cay ngọt quen thuộc trong ngày tết của người Việt.

Thôn Mỹ Chánh (xã Nam Hải Lăng, Quảng Trị) nép mình bên dòng Ô Lâu thơ mộng. Những ngày tiết trời lạnh giá cuối năm, khói nghi ngút bốc ra từ những ngôi nhà làm nghề mứt gừng, báo hiệu mùa xuân mới đang về rất gần.

Hơi ấm Tết từ làng mứt gừng lớn nhất Quảng Trị - Ảnh 3.

Những chảo gừng nghi ngút khói và mùi thơm ngọt ngào

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Làm mứt gừng đã trở thành nghề truyền thống của người dân ở thôn Mỹ Chánh suốt hàng chục năm qua. Có những gia đình đã truyền qua 3 - 4 đời và tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm người dân. 

Những năm gần đây, món ăn có vị ngọt ngọt, cay cay này không chỉ phổ biến trong mỗi dịp Tết Nguyên đán, mà người dân còn mua và sử dụng quanh năm. Đó cũng là động lực để người  dân làng Mỹ Chánh tiếp tục giữ lửa nghề.

Hơi ấm Tết từ làng mứt gừng lớn nhất Quảng Trị - Ảnh 4.

Nghề làm mứt gừng tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người dân tại thôn Mỹ Chánh

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bà Võ Thị Tâm (55 tuổi, trú tại thôn Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng), chủ cơ sở mứt gừng Tuấn Tâm, cho biết chỉ riêng vụ tết, cơ sở của bà sản xuất 100 tấn mứt gừng và xuất đi khắp cả nước và cả châu Âu.

"Gia đình tôi theo nghề này đã 4 đời. Trước đây trong thôn có gần trăm hộ làm mứt gừng, nhưng dần dần nhiều người bỏ nghề vì vất vả hoặc đi làm ăn xa. Riêng gia đình tôi vẫn cố gắng duy trì, vừa để có thu nhập, vừa gìn giữ hương vị tết truyền thống", bà Tâm chia sẻ.

Hơi ấm Tết từ làng mứt gừng lớn nhất Quảng Trị - Ảnh 7.

Hai thanh tre lớn được dùng để làm dụng cụ đảo đều mứt cho đến lúc nguội

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hơi ấm Tết từ làng mứt gừng lớn nhất Quảng Trị - Ảnh 8.

Bà Võ Thị Ánh đã có gần 40 năm làm việc tại cơ sở mứt gừng Tuấn Tâm, là thành viên có tuổi nghề lâu đời nhất trong xưởng

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bước chân vào cơ sở sản xuất, mùi khói củi quyện cùng hương thơm nồng ấm của gừng lan tỏa khắp không gian. Từng chảo gừng sôi lục bục trên bếp, những bàn tay thoăn thoắt đảo đều...

Gắn bó với nghề đã gần 40 năm, bà Võ Thị Ánh (60 tuổi, trú tại thôn Mỹ Chánh) cho biết đây là nghề nuôi sống gia đình bà và cùng nhiều hộ dân khác trong thôn.

Hơi ấm Tết từ làng mứt gừng lớn nhất Quảng Trị - Ảnh 9.

Đóng gói mứt gừng trước khi xuất bán

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hơi ấm Tết từ làng mứt gừng lớn nhất Quảng Trị - Ảnh 10.

Mứt gừng của bà Tâm kết nối với một đơn vị trung gian xuất khẩu đi châu Âu

ẢNH: BÁ CƯỜNG

“Nhờ nghề này mà chúng tôi không phải đi xa làm ăn, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Tôi đứng bếp nấu gừng, ngào đường đã mấy chục năm, chỉ cần chịu khó là có tiền lo cho gia đình, sắm sửa tươm tất dịp tết”, bà Ánh nói.

Để làm ra những miếng mứt gừng thơm ngon, công đoạn nào cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Gừng được chọn lựa kỹ, bào mỏng, luộc qua với chanh cho dịu cay rồi đưa lên bếp đun sôi, ngào cùng đường. Khi từng lát gừng thấm đều vị ngọt, chảo mứt được đổ ra để nguội, đảo đều lần cuối trước khi đóng gói.

Tin liên quan

Bà chủ tiệm mứt hơn nửa thế kỷ chỉ mẹo bảo quản mứt không bị chảy nước

Bà chủ tiệm mứt hơn nửa thế kỷ chỉ mẹo bảo quản mứt không bị chảy nước

Bánh kẹo, mứt tết sau khi mua về nếu không được bảo quản đúng cách có thể làm giảm chất lượng, thậm chí ảnh hưởng tới sức khỏe. Làm sao để bảo quản?

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Trị Mứt gừng nghề truyền thống vụ tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận