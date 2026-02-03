Bà Phạm Thị Hân làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Sáng 3.2, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ 6, bầu bà Phạm Thị Hân giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa 8 đối với ông Lê Vĩnh Thế và có quyết định điều động, chỉ định ông Thế giữ chức vụ Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đại diện Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Hân và ông Lê Vĩnh Thế ẢNH: B.H

Các đại biểu đã nghe tờ trình giới thiệu bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy P.Đồng Hới, để bầu giữ chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, bà Phạm Thị Hân trúng cử chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu đồng ý 100%.

Bà Phạm Thị Hân 53 tuổi, quê quán tại P.Ba Đồn, Quảng Trị, có trình độ thạc sĩ kinh tế chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, bà Hân từng đảm nhiệm các chức vụ như Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình khóa 13, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Năm 2024, bà tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến tháng 2.2025, bà Hân làm Bí thư Thành ủy Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình cũ). Đến tháng 7.2025, bà giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Đồng Hới sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Tháng 1.2026, bà Phạm Thị Hân thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Đồng Hới và được điều động, phân công đến công tác tại cơ quan HĐND tỉnh Quảng Trị.