Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bà Phạm Thị Hân làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Bá Cường
Bá Cường
03/02/2026 12:31 GMT+7

Bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy P.Đồng Hới, vừa được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 8.

Sáng 3.2, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ 6, bầu bà Phạm Thị Hân giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa 8 đối với ông Lê Vĩnh Thế và có quyết định điều động, chỉ định ông Thế giữ chức vụ Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Bà Phạm Thị Hân làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị- Ảnh 1.

Đại diện Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Hân và ông Lê Vĩnh Thế

ẢNH: B.H

Các đại biểu đã nghe tờ trình giới thiệu bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy P.Đồng Hới, để bầu giữ chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, bà Phạm Thị Hân trúng cử chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu đồng ý 100%.

Bà Phạm Thị Hân 53 tuổi, quê quán tại P.Ba Đồn, Quảng Trị, có trình độ thạc sĩ kinh tế chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, bà Hân từng đảm nhiệm các chức vụ như Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình khóa 13, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Năm 2024, bà tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến tháng 2.2025, bà Hân làm Bí thư Thành ủy Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình cũ). Đến tháng 7.2025, bà giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Đồng Hới sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Tháng 1.2026, bà Phạm Thị Hân thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Đồng Hới và được điều động, phân công đến công tác tại cơ quan HĐND tỉnh Quảng Trị.

Tin liên quan

Trao quyết định cho 4 phó chủ tịch HĐND và UBND TP.HCM

Trao quyết định cho 4 phó chủ tịch HĐND và UBND TP.HCM

Trao quyết định cho 4 phó chủ tịch HĐND và UBND TP.HCM, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh trong bối cảnh mới, cán bộ lãnh đạo phải tinh nhuệ, dũng cảm và quyết liệt hơn trong công việc.

Khám phá thêm chủ đề

Phó chủ tịch HĐND Quảng Trị Ban thường vụ Bà Phạm Thị Hân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận