23 học sinh bị công an triệu tập vì ra đường nhảy múa với xe tải

Chiều 2.2, thông tin từ Công an xã Phong Nha (Quảng Trị) cho biết đã triệu tập 23 học sinh trên địa bàn đến trụ sở để làm rõ về hành vi ra đường nhảy múa với xe tải, quay clip đăng lên mạng xã hội.

23 học sinh bị triệu tập làm việc về hành vi gây mất trật tự và an toàn giao thông ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, qua quá trình nắm bắt thông tin trên không gian mạng, lực lượng công an xã phát hiện một tài khoản mạng xã hội TikTok thường xuyên đăng các nội dung về các học sinh ra đường nhảy múa với xe tải để được phản hồi bằng còi xe.

Qua tìm hiểu, lực lượng chức năng xác định các video quay ở một số tuyến đường trên địa bàn xã, và đã tiến hành xác minh tài khoản đăng tải. Ngay sau đó, Công an xã Phong Nha đã làm rõ và triệu tập 23 học sinh liên quan đến các clip và chủ tài khoản đến làm việc, cả 23 em đều là học sinh của một trường THCS trên địa bàn.

Công an xã Phong Nha đã tiến hành các biện pháp giáo dục mềm để răn đe như tổ chức thực hiện dọn dẹp vệ sinh tại điểm công cộng.

Công an xã Phong Nha cũng khuyến cáo các phụ huynh quan tâm đến con em nhiều hơn. Còn các tài xế không nên thực hiện phản hồi tiếng còi theo điệu nhạc nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và để không tái diễn tình trạng học sinh ra đường nhảy múa với xe tải.