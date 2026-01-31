Gần 300 sản phẩm OCOP có mặt tại Ngày hội sản phẩm Quảng Trị - Xuân Bính Ngọ 2026

Từ ngày 30.1 - 1.2, tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Quảng Trị (cơ sở 2, P.Nam Đông Hà), Trung tâm Xúc tiến, đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh tổ chức chương trình Ngày hội sản phẩm Quảng Trị - Xuân Bính Ngọ 2026 với hàng trăm sản phẩm OCOP tại địa phương được trưng bày.

Gần 300 sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Trị được trưng bày tại chương trình ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngày hội được khai mạc vào tối 30.1 quy tụ 60 doanh nghiệp tham gia với 40 gian hàng, bày bán gần 300 sản phẩm OCOP tại địa phương trong đó có 3 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao và nhiều sản phẩm đạt chuẩn 4 sao.

Đây là dịp để người dân Quảng Trị có thể tham quan, sắm tết các sản phẩm của quê hương ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại chương trình, các hoạt động đặc sắc khác cũng được tổ chức như trình diễn pha chế và thưởng thức đặc sản cà phê Khe Sanh, giới thiệu giá trị văn hóa, lịch sử và chất lượng sản phẩm.

Không gian ẩm thực cũng bày bán nhiều món ăn đặc sản Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngoài ra, trong số 40 gian hàng có có các gian hàng giới thiệu ẩm thực của tỉnh Quảng Trị, trưng bày hoa, cây cảnh và các sản phẩm trang trí phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.