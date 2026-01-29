Dàn linh vật ngựa tái hiện bức 'mã đáo thành công' ở Quảng Trị

Sau 5 tháng lên kế hoạch và thực hiện, 8 chú ngựa là linh vật của xã Lao Bảo (Quảng Trị) đặt hàng nghệ nhân Đinh Văn Tâm (trú xã Triệu Bình) thực hiện đã hoàn thành, được tạo hình xếp thành bức phong thủy nổi tiếng "mã đáo thành công".

Năm thứ 3 liên tiếp, xã Lao Bảo (trước là TT.Lao Bảo) đặt hàng nghệ nhân Đinh Văn Tâm thực hiện linh vật năm. Sau linh vật rồng thể hiện sự thịnh vượng đến cặp đôi rắn mang ý nghĩa cho tình bạn Việt - Lào, năm nay tác phẩm "mã đáo thành công" cũng mang một ý nghĩa đặc biệt mà chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân xã Lao Bảo gửi gắm.

8 chú ngựa tạo hình theo bức phong thủy nổi tiếng mã đáo thành công là linh vật của năm 2026 ở xã Lao Bảo ẢNH: BÁ CƯỜNG

Mỗi chú ngựa đều có thần thái oai nghiêm cùng dáng phi nước đại mạnh mẽ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Linh vật năm nay thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và ý chí vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lao Bảo ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, cho biết 8 chú ngựa được lên kế hoạch và đặt hàng với nghệ nhân Đinh Văn Tâm vào tháng 9.2025, nguồn kinh phí xã hội hóa.

"Ngựa là biểu tượng của sức mạnh, ý chí tiến lên, vượt khó và sự bền bỉ. 8 chú ngựa mô phỏng lại bức "mã đáo thành công" cũng mang ý nghĩa của sức mạnh tập thể, đoàn kết. Thông qua đó, chúng tôi muốn gửi gắm 1 thông điệp trong năm mới: chính quyền, nhân dân xã Lao Bảo sẽ quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, đoàn kết, kỷ cương cùng nhau vượt qua mọi khó khăn", ông Vũ nói.

Bạn Nguyễn Ly Na vượt 70 km từ xã Triệu Bình lên biên giới để check-in với linh vật ngựa ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sau linh vật rồng và cặp đôi rắn, dự kiến 8 chú ngựa sẽ tiếp tục "hút khách" cho xã biên giới Lao Bảo trong dịp Tết Nguyên đán ẢNH: BÁ CƯỜNG

8 linh vật ngựa được thực hiện với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng, nguồn kinh phí xã hội hóa. Từ nhiều năm nay, việc mỗi người, mỗi nhà, mỗi doanh nghiệp tại xã Lao Bảo chung tay để làm đẹp quê hương thông qua các linh vật năm đã trở thành truyền thống của địa phương này.

Bức mã đáo thành công được nghệ nhân Đinh Văn Tâm "vẽ" rất chân thực giữa núi rừng của vùng biên giới ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngày mai 30.1, phố đi bộ và chợ phiên biên giới sẽ được tổ chức kết hợp với màn ra mắt của linh vật ngựa tại xã Lao Bảo năm nay ẢNH: BÁ CƯỜNG

Mặc dù chưa chính thức ra mắt, nhưng những ngày qua, trong suốt quá trình vận chuyển và lắp đặt 8 chú ngựa, người dân, du khách đã quan tâm tìm đến để xem năm nay linh vật của Lao Bảo.

8 chú ngựa tái hiện bức "mã đáo thành công" sẽ chính thức ra mắt người dân vào ngày mai 30.1 cùng dịp với 2 hoạt động du lịch thường niên tại xã miền núi là phố đi bộ và chợ phiên biên giới.