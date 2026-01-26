Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Bên trong xưởng làm linh vật ngựa cho Đường hoa Nguyễn Huệ 2026

Lê Nam
Lê Nam
26/01/2026 13:11 GMT+7

Năm nay, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 được thi công linh vật bởi ba xưởng chính, mỗi đơn vị đảm nhận những hạng mục khác nhau, trải dài từ TP.HCM đến Đồng Nai.

Trong đó, xưởng của nghệ nhân Đinh Văn Tòng (Q.12 cũ, TP.HCM) phụ trách thi công linh vật ngựa tại cổng đầu và hạng mục đèn kéo quân. Xưởng của anh Đỗ Thái Bình (số 64, đường số 27, P.Hiệp Bình) đảm nhận cổng vòm đại cảnh cuối "Giang sơn cẩm tú" cùng sáu linh vật ngựa nhỏ. Trong khi đó, xưởng Tân Việt (Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai) thực hiện các đại cảnh "Lý ngựa ô", "Ngựa chín hồng mao" và ba linh vật cuối tuyến.

Sáng 26.1, có mặt tại xưởng của anh Đỗ Thế Bình, không khí làm việc diễn ra khẩn trương, khối lượng thi công đã đạt khoảng 80%. Dự kiến, xưởng sẽ hoàn thiện các hạng mục trong khoảng hơn một tuần nữa trước khi vận chuyển ra Đường hoa Nguyễn Huệ lắp đặt. Riêng công đoạn lắp ráp, hoàn thiện và trình diễn ánh sáng tại hiện trường sẽ kéo dài khoảng 7 ngày.

Bên trong xưởng làm linh vật ngựa cho Đường hoa Nguyễn Huệ 2026- Ảnh 1.

Công nhân tại xưởng thi công đang lắp dựng phần khung và định hình các chi tiết linh vật ngựa cho Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, bảo đảm tỷ lệ và độ an toàn trước khi hoàn thiện bề mặt

ẢNH: LÊ NAM

Đơn vị này phụ trách các linh vật ngựa nhỏ và cổng vòm của đại cảnh cuối "Giang sơn cẩm tú". Những chú ngựa đầu tiên dần hoàn thiện, từng chi tiết được chỉnh sửa tỉ mỉ nhằm đạt độ sắc nét và hiệu ứng thẩm mỹ cao nhất.

Chiêm ngưỡng phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026: 2 phiên bản ngày và đêm

Theo anh Bình, công trình năm nay có nhiều điểm mới, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao hơn. Điểm nhấn là đại cảnh vòm lớn với kết cấu ban công và trụ phong, chiều dài gần 17 m, cao xấp xỉ 10 m. Toàn bộ hệ khung được gia cố bằng sắt, thép để bảo đảm an toàn cho du khách. Linh vật ngựa được tạo hình từ composite kết hợp foam, khung sắt thép và sơn dạ quang. Quá trình thi công bắt đầu cách đây khoảng 25 ngày với hơn 50 nhân sự, làm việc theo hai ca ngày đêm để bảo đảm tiến độ.

Bên trong xưởng làm linh vật ngựa cho Đường hoa Nguyễn Huệ 2026- Ảnh 2.
Bên trong xưởng làm linh vật ngựa cho Đường hoa Nguyễn Huệ 2026- Ảnh 3.
Bên trong xưởng làm linh vật ngựa cho Đường hoa Nguyễn Huệ 2026- Ảnh 4.

Linh vật ngựa trong giai đoạn tạo phôi, trước khi phủ composite và sơn hoàn thiện, cho thấy rõ cấu trúc hình khối và dáng chuyển động của thiết kế

ẢNH: LÊ NAM

Tại xưởng của nghệ nhân Đinh Văn Tòng, khối lượng thi công đã đạt khoảng 70%, phần còn lại chủ yếu là lắp đặt máy móc và hệ thống khung để có thể vận chuyển ra Đường hoa Nguyễn Huệ. "Khoảng 5 ngày nữa là hoàn tất toàn bộ", ông Tòng cho biết.

Ngoài hạng mục linh vật ngựa, ông Tòng chia sẻ đơn vị còn thực hiện thêm một lồng đèn kích thước lớn. Do hạn chế về chiều cao tại xưởng, công đoạn lắp ráp lồng đèn phải thực hiện tại khu vực kế bên. Lồng đèn có chiều cao khoảng 9 m, đường kính khoảng 6 m, được thiết kế theo không gian hai chiều và có hệ thống đèn bố trí bên trong.

Bên trong xưởng làm linh vật ngựa cho Đường hoa Nguyễn Huệ 2026- Ảnh 5.

Nghệ nhân Đinh Văn Tòng cho biết khối lượng thi công đạt 70%, khoảng 5 ngày nữa là hoàn tất toàn bộ

Ông Tòng cho biết, linh vật ngựa giữa ban ngày và ban đêm có sự khác biệt. Đơn vị sử dụng hệ thống smart lighting để điều chỉnh và thay đổi màu sắc linh hoạt, tạo hiệu ứng thị giác sinh động hơn khi về đêm. "Phần thiết kế đã được thực hiện cách đây khoảng 5 - 6 tháng. Khi chuyển sang giai đoạn thi công, hai bên đã thống nhất rất rõ về cách làm cũng như phương án xử lý kỹ thuật," ông Tòng chia sẻ.

Bên trong xưởng làm linh vật ngựa cho Đường hoa Nguyễn Huệ 2026- Ảnh 6.

Các mẫu linh vật ngựa với tạo hình cao, thon gọn, họa tiết trang trí cách điệu đang được hoàn thiện tại xưởng của nghệ nhân Đinh Văn Tòng

Ngoài linh vật ngựa, đơn vị của ông còn thực hiện một lồng đèn kích thước lớn, cao khoảng 9 m, đường kính 6 m. Do hạn chế chiều cao tại xưởng, công đoạn lắp ráp phải thực hiện tại khu vực kế bên. Lồng đèn được thiết kế theo không gian hai chiều, bố trí hệ thống đèn bên trong.

Bên trong xưởng làm linh vật ngựa cho Đường hoa Nguyễn Huệ 2026- Ảnh 7.

Công nhân tại xưởng thực hiện công đoạn sơn phủ, hoàn thiện bề mặt linh vật ngựa trước khi vận chuyển ra phố đi bộ Nguyễn Huệ

Theo kế hoạch, Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ bắt đầu thi công từ ngày 28.1 và hoàn thành vào 15.2.2026 (tức từ 11 đến 28 tháng chạp năm Ất Tỵ), sẵn sàng đón người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới. Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", đường hoa năm nay lần đầu tiên xây dựng hai phiên bản trải nghiệm ngày và đêm trên cùng một không gian. Ban ngày, tổng thể công trình nổi bật bởi sắc màu tươi sáng, tạo hình mềm mại; khi đêm xuống, toàn bộ đại cảnh được "khoác áo mới" bằng hệ thống chiếu sáng, tạo hiệu ứng lung linh, đa chiều. Để kịp tiến độ, các đơn vị thi công đang tăng tốc làm việc liên tục tại các xưởng.

