Sáu ngày nữa thi công Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

Thông tin được Ban tổ chức công bố tại buổi họp báo chiều 22.1 tại khách sạn New World Sài Gòn. Theo kế hoạch, Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ được thi công từ ngày 28.1 đến 15.2.2026 (tức từ 11 đến 28 tháng chạp năm Ất Tỵ). Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 15.2 và kết thúc vào 21 giờ ngày 22.2.2026 (từ 28 tháng chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ).

Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 mang diện mạo mới, mở rộng không gian tổ chức và lần đầu tiên được triển khai đồng bộ tại ba địa điểm gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), phường Thủ Dầu Một (Bình Dương) và phường Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), thể hiện tinh thần hội tụ, liên kết và phát triển của vùng đô thị mở rộng.

Ông Trương Đức Hùng - Tổng giám đốc Saigontourist Group nói đường hoa trở thành biểu tượng văn hóa tinh thần gắn bó với người dân TP.HCM suốt hơn 2 thập kỷ ẢNH: LÊ NAM

Sau 12 năm kể từ Tết Giáp Ngọ 2014, linh vật ngựa chính thức trở lại trên đại lộ Nguyễn Huệ với tạo hình mới, kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại. Không gian Đường hoa được chia thành ba chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước, dẫn dắt mạch cảm xúc xuyên suốt hành trình thưởng lãm.

Đáng chú ý, Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 lần đầu tiên giới thiệu hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ban ngày và ban đêm. Ban ngày, không gian rực rỡ sắc hoa với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại, cùng nhiều đại cảnh nghệ thuật thân thiện môi trường. Khi đêm xuống, toàn bộ không gian chuyển mình thành lễ hội ánh sáng với công nghệ Mapping trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật, kết hợp âm thanh, chuyển động cơ học và hiệu ứng thị giác.

Đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” tại cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: BTC

Công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) tiếp tục được tích hợp trên nền tảng TikTok, cho phép du khách tương tác trực tiếp với linh vật Bính Ngọ và các đại cảnh bằng điện thoại cá nhân, tạo nên những trải nghiệm "check-in" mới mẻ.

Bên cạnh đó, Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 tiếp tục là không gian giao lưu văn hóa quốc tế với sự tham gia của các Tổng lãnh sự quán Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan tại TP.HCM. Mỗi khu trưng bày mang màu sắc văn hóa riêng, góp phần tạo nên bức tranh xuân đa sắc.

Không gian ẩm thực, đường sách, biểu diễn nghệ thuật dân tộc, lân sư rồng, ca múa nhạc mừng xuân cũng được tổ chức xuyên suốt, tạo nên không khí lễ hội kéo dài từ 28 tháng chạp đến hết mùng 6 tết.

Phát biểu tại họp báo, ông Trương Đức Hùng - Tổng giám đốc Saigontourist Group cho biết, Đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ là điểm tham quan tết mà đã trở thành biểu tượng văn hóa tinh thần gắn bó với người dân TP.HCM suốt hơn hai thập kỷ qua. Đặc biệt, năm nay Ban tổ chức kéo dài thời gian trưng bày linh vật và đại cảnh tại hai khu vực cổng mở và cổng kết đến 21 giờ ngày 22.3.2026 nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của người dân và du khách.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 lần đầu tiên giới thiệu hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ban ngày và ban đêm ẢNH: BTC

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 do UBND TP.HCM chỉ đạo tổ chức, Saigontourist Group chủ trì thực hiện với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đơn vị nghệ thuật, kỹ thuật, cùng sự bảo trợ thông tin của các cơ quan báo chí Trung ương và TP.HCM.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, đại lộ Nguyễn Huệ sẽ chính thức bước vào giai đoạn "thay áo mới", sẵn sàng chào đón mùa xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí hội tụ, đổi mới và vươn mình mạnh mẽ.