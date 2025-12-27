Háo hức chờ đón đường hoa Nguyễn Huệ tuổi 23

Đường hoa thành phố vươn mình đón khách

Theo thông tin công bố từ UBND TP.HCM, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 mang chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình". Chủ đề năm nay nhấn mạnh sự hội tụ của truyền thống và hiện đại, của các giá trị văn hóa lâu đời cùng khát vọng bứt phá, đi lên trong bối cảnh VN đang hướng đến những mục tiêu phát triển mới.

Hình ảnh “Nàng Tỵ” đội nón lá duyên dáng lan tỏa suốt tháng giêng Tết Ất Tỵ 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Bước sang năm thứ 23 tổ chức, đường hoa Nguyễn Huệ trở thành sản phẩm du lịch được cả người dân TP cũng như du khách theo dõi, mong chờ. Việc liên tục đổi mới về chủ đề, ngôn ngữ tạo hình và cách tiếp cận khiến đường hoa luôn tạo sự tò mò, bất ngờ với người dân. Năm nay cũng vậy, dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, xong từ lúc này nhiều người dân TP đã quan tâm đến trang trí đường hoa Nguyễn Huệ. Đặc biệt, tạo hình linh vật của năm Bính Ngọ nhận được sự quan tâm đặc biệt. Bởi trong văn hóa Á Đông, ngựa gắn liền với hình ảnh bền bỉ, trung thành, dẻo dai và không ngừng tiến về phía trước, rất phù hợp với tinh thần "vươn mình" mà đường hoa năm nay muốn chuyển tải.

Người nước ngoài làm mô hình ngựa cao 2m từ gỗ và kính vụ tái chế mừng Tết Bính Ngọ 2026 ở Việt Nam ẢNH: NVCC

Theo định hướng thiết kế được công bố, các tiểu cảnh trên đường hoa tiếp tục khai thác chất liệu thân thiện môi trường như tre, mây, gỗ kết hợp cùng hoa lá truyền thống, đồng thời ứng dụng ánh sáng và mỹ thuật hiện đại để tạo nên không gian vừa gần gũi, vừa mới mẻ. Các phân đoạn nội dung được sắp xếp theo dòng chảy từ truyền thống đến hiện đại, thể hiện hành trình phát triển liên tục, bền bỉ của TP.HCM trong nhiều thập niên qua.

Một điểm mới đáng chú ý của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 là lần đầu tiên xuất hiện không gian ẩm thực, được bố trí trên vỉa hè hai bên và một phần lòng đường Nguyễn Huệ, đặc biệt tại khu vực rộng rãi của thương xá Tax cũ. Không gian này dự kiến giới thiệu các món ăn mang hương vị tết, ẩm thực VN đặc trưng và các hoạt động mang tính lễ hội, tương tác cộng đồng. Không gian ẩm thực phục vụ du khách sẽ do các khách sạn và nhà hàng như Oscar, Palace, Kim Đô, Caravelle, Sheraton, Grand, Rex, Majestic… tổ chức.

Ngoài ra, đường hoa năm nay cũng sôi động hơn rất nhiều khi có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hàng chục màn hình LED trình chiếu hình ảnh đường hoa các năm; đồng thời có các hoạt động để kết nối với đường hoa tại khu vực Bình Dương và Vũng Tàu sau khi sáp nhập.

Nhiều điểm mới được kỳ vọng

Suốt 23 năm qua, với không ít gia đình, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình vui xuân. Anh Huỳnh Tân (36 tuổi, P.Xuân Hòa, TP.HCM) cho biết năm nào anh cũng theo dõi rất kỹ thông tin về chủ đề và linh vật của đường hoa. "Năm ngoái, tiểu cảnh cặp rắn khổng lồ thực sự rất thu hút, đặc biệt là khách du lịch trong và ngoài nước. Sang năm con ngựa, nhiều người như tôi kỳ vọng sẽ có một mô hình hoành tráng, đẹp mắt", anh Tân háo hức.

Anh Gabriel Meranze Levitt (47 tuổi, người Mỹ, sống tại P. An Khánh, TP.HCM) năm nào cũng đưa con gái đi đường hoa Nguyễn Huệ tham quan, chụp ảnh ẢNH: NVCC

Theo anh Tân, kích thước lớn có thể tạo ấn tượng ban đầu nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định sức hút của đường hoa. "To cao cũng là một điểm thu hút nhưng mô hình thẩm mỹ và thể hiện giá trị văn hóa phù hợp vẫn là yếu tố tiên quyết. Đường hoa không chỉ để chụp ảnh mà còn để kể câu chuyện về tết cổ truyền, về văn hóa Việt với người dân và bạn bè quốc tế", anh Tân nói.

Trong khi đó, anh Gabriel Meranze Levitt (47 tuổi, người Mỹ, sống tại P.An Khánh, TP.HCM) đã ở VN 17 năm và có 5 năm liên tục đưa con gái đi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ mỗi dịp tết cũng không khỏi phấn khích: "Tôi thấy đường hoa mỗi năm đều có sự khác biệt. Năm ngoái, tôi cũng đi đường hoa và chụp rất nhiều ảnh, đặc biệt là khu vực cặp linh vật rắn rất đẹp. Con gái tôi mặc áo dài, hào hứng chụp ảnh cùng các tiểu cảnh. Cháu là người Mỹ nhưng những dịp như thế này là cơ hội rất tốt để con có thể tìm hiểu về văn hóa VN".

Theo anh Gabriel, không chỉ với trẻ nhỏ, đường hoa còn là không gian giúp người nước ngoài đang sinh sống tại VN có dịp hòa mình sâu hơn vào đời sống bản địa. "Năm nay là năm Bính Ngọ, là năm con ngựa theo văn hóa Á Đông. Tôi sinh năm 1978 cũng là tuổi con ngựa nên bản thân có nhiều cảm xúc hơn các năm khác. Tôi đang thực hiện một tác phẩm nghệ thuật là mô hình chú ngựa cao khoảng 2 m, làm từ gỗ tái chế và kính vụn với mục đích là bảo vệ môi trường. Tôi rất mong tác phẩm này có thể được trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ nhưng hiện vẫn chưa biết phải liên hệ với đơn vị nào để có thể đưa tác phẩm vào", anh Gabriel chia sẻ và cho biết, từng thực hiện nhiều triển lãm tương tự tại TP.HCM và từng trưng bày tác phẩm ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ có thêm khu ẩm thực, do các khách sạn - nhà hàng nhiều sao đảm nhận, được bố trí hai bên vỉa hè, một phần lòng được Nguyễn Huệ và khu bãi đất Thương xá Tax cũ ẢNH: NHẬT THỊNH

PGS-TS Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng khoa Quản trị du lịch nhà hàng khách sạn, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUECTH), nhận xét chủ đề của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay giàu chiều sâu và mang tinh thần thời đại, phù hợp với không gian văn hóa đô thị cũng như bối cảnh phát triển của TP.HCM và VN. Thông điệp "vươn mình" thể hiện khát vọng bứt phá, đổi mới và chuyển mình sang giai đoạn phát triển cao hơn.

Nhiều du khách đến Việt Nam đúng dịp Tết Nguyên đán không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn mong muốn khám phá phong tục, văn hoá và đời sống văn hóa đia phương ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo PGS-TS Nguyễn Quốc Thắng, việc bổ sung khu ẩm thực tại đường hoa năm nay là hướng đi đúng, góp phần hoàn thiện trải nghiệm tết. Nếu trước đây du khách chủ yếu xem và chụp ảnh thì nay họ có thể "nếm, cảm và nhớ" tết Việt qua món ăn. Nếu được tổ chức chọn lọc, có câu chuyện văn hóa rõ ràng và quản lý tốt về an toàn thực phẩm, khu ẩm thực không chỉ là nơi ăn uống mà sẽ trở thành một phần của không gian văn hóa tết đúng nghĩa.

Một chuyên gia trong ngành F&B đồng quan điểm đây là một điểm mới mang tính sáng tạo. Du khách nước ngoài có thể trải nghiệm ẩm thực tết truyền thống ngay tại điểm tham quan thay vì phải di chuyển sang địa điểm khác. Việc bổ sung các điểm ăn uống ngay cạnh đường hoa khuyến khích họ chi tiêu nhiều hơn, thậm chí quay lại đường hoa của thành phố nhiều lần trong kỳ nghỉ tết thay vì chỉ tham quan trong thời gian ngắn. "Nhà tôi ở đường Trương Định, P.Xuân Hòa, những năm trước, khách nước ngoài chơi tết âm lịch rất khó tìm chỗ ăn uống, gia đình tôi đều mời họ vào nhà dùng bữa rất vui. Năm nay có khu ẩm thực ngay tại đường hoa sẽ giúp du khách thuận tiện hơn khi trải nghiệm tết Việt", vị này nói.