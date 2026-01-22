Đường hoa xứng tầm siêu đô thị quốc tế

Lần đầu tiên trong 23 năm lịch sử, Đường hoa Nguyễn Huệ phô diễn hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian, mở ra một chương mới cho lễ hội đường phố lớn nhất cả nước.

Thông điệp bứt phá trong kỷ nguyên mới

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương định hướng hình thành siêu đô thị quốc tế Đông Nam Á. Đường hoa Nguyễn Huệ tết 2026 phản ánh rõ tinh thần ấy với hình ảnh linh vật Bính Ngọ bay lên trên lũy tre cách điệu như sóng lớn, biểu trưng cho nguồn năng lượng bứt phá, cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một đô thị trẻ trung và hội nhập. Cổng chào rực sáng với bố cục gắn kết ba địa phương, tạo nên một chỉnh thể phát triển năng động, tích hợp và giàu nội lực. Thông điệp "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" không chỉ là khẩu hiệu trang trí, mà là lời khẳng định về tinh thần đoàn kết và quyết tâm bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Linh vật ngựa Bính Ngọ bay lên trên nền hoa xuân rực rỡ, mở đầu hành trình Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2026 với thông điệp “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” ẢNH: BTC

Không gian Đường hoa được triển khai như một bản giao hưởng mùa xuân với ba chương liên hoàn: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước. Tiếp nối truyền thống nhiều năm, khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được điểm tô bằng sắc mai vàng rực rỡ của Làng mai Bình Lợi, mang đậm hồn tết phương Nam.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Trưởng ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, chia sẻ: "Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 không chỉ là một không gian nghệ thuật, mà còn là biểu tượng sống động cho khát vọng vươn lên và kết nối của TP.HCM trong thời kỳ mới. Sau 23 năm, lần đầu tiên chúng tôi mang đến hai phong cách trải nghiệm khác biệt trong cùng một không gian, kết hợp công nghệ mapping và AR để kể câu chuyện về một siêu đô thị trẻ trung, năng động".

Dưới ánh nắng phương Nam, Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 hiện lên như một bảo tàng sắp đặt hoa ngoài trời quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại. Đại cảnh "Ngựa chín hồng mao" cao 6,4 m, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, được tạo hình với nhiều lớp màu chuyển sắc, tượng trưng cho sự viên mãn, cát tường và trọn vẹn.

Cụm cảnh “Lý ngựa ô” lấy cảm hứng từ dân ca Nam bộ, tạo hình trẻ trung, kết hợp hiệu ứng ánh sáng và màu sắc hiện đại ẢNH: BTC

Khi màn đêm buông xuống, Đường hoa Nguyễn Huệ bước vào một trạng thái hoàn toàn khác. Không gian trở nên huyền ảo nhờ hệ thống ánh sáng, đèn LED, mapping và chuyển động cơ học được ứng dụng đồng bộ. Lần đầu tiên, công nghệ mapping được trình chiếu trực tiếp trên bề mặt linh vật cong, không bằng phẳng. Linh vật tại cổng chào kể câu chuyện sử thi từ huyền thoại Thánh Gióng đến kỷ nguyên công nghệ và sự hợp nhất của siêu đô thị. Ánh sáng đuổi, cổng LED, hiệu ứng chuyển động tạo nên một bản giao hưởng thị giác sống động.

Kiến trúc sư Tôn Thất Liêm nhận xét, sức sống của một siêu đô thị phải được cảm nhận trọn vẹn cả ban ngày lẫn ban đêm. "Nhiều thành phố ban đêm rất buồn vì thiếu sinh khí. Trong khi đó, người dân và du khách không chỉ trải nghiệm đô thị ban ngày mà còn dành nhiều thời gian đi dạo, vui chơi vào buổi tối. Việc TP.HCM đầu tư chiếu sáng nghệ thuật Đường hoa xuân Nguyễn Huệ và không gian trung tâm ban đêm là một bước chuyển rất đáng ghi nhận", ông nói.

Đại cảnh chín ngựa phi nước đại dưới vòm ánh sáng, biểu trưng cho khát vọng hội tụ và vươn mình của siêu đô thị TP.HCM trong kỷ nguyên mới ẢNH: BTC

Siêu đô thị khoác áo mới

Năm 2026 cũng mở đầu cho chương trình hành động 2025 - 2030 của TP.HCM, đánh dấu bước chuyển sang "kỷ nguyên văn hóa" sau khi thành phố được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh; văn hóa được xác định là nền tảng, là động lực phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, Đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ là không gian trang trí tết mà trở thành biểu tượng trực quan cho diện mạo mới của đô thị trung tâm.

Điểm nhấn nổi bật nhất của đường hoa xuân năm nay là linh vật "Nhất mã thong dong". Đây cũng là tác phẩm có kích thước lớn nhất, với chiều cao gần 7 m, được chế tác từ tre đan hình học thân thiện môi trường. Không gian bên trong linh vật mở ra như một khu sinh thái thu nhỏ, nơi du khách có thể bước vào, len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái, thong dong ngay giữa trung tâm đô thị. Cụm đại cảnh "Lý ngựa ô" mang hơi thở dân ca Nam bộ với gam màu xanh ngả tím hiện đại, kết hợp bề mặt sơn mài hologram tạo hiệu ứng óng ánh dưới nắng. Trong khi đó, khu "Rực rỡ miền ký ức" với chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m, tái hiện ký ức Tết Việt bằng ngôn ngữ tạo hình đương đại.

Đèn kéo quân khổng lồ tái hiện không gian Tết Việt xưa, kết nối ký ức truyền thống với ngôn ngữ tạo hình đương đại ẢNH: BTC

Đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” cao 6,4 m, biểu trưng cho sự viên mãn, cát tường và trọn vẹn trong năm mới ẢNH: BTC

Nhà quy hoạch cảnh quan Nguyễn Mạnh Bình San nhận xét: Vật liệu xanh không chỉ là xu hướng thiết kế mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Khi lựa chọn vật liệu xanh trong các công trình đô thị, chúng ta gửi đi thông điệp mạnh mẽ về cam kết phát triển bền vững, đồng thời tạo ra không gian gần gũi, ấm áp hơn cho người dân và du khách. Từ góc nhìn đó, ông đánh giá cao việc Đường hoa năm nay ưu tiên vật liệu thân thiện môi trường như tre, nứa... Đó là hướng đi phù hợp với xu thế kiến trúc đô thị xanh, hướng tới giảm phát thải và cam kết net zero của Chính phủ.

Trong khi đó, đại cảnh cuối "Giang sơn cẩm tú" quy tụ chín ngựa phi nước đại. Ba ngựa chính tượng trưng cho TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu với tạo hình nguyên khối vững chãi. Sáu ngựa còn lại được tạo hình nhiều lớp, tạo hiệu ứng chuyển động trên con đường ánh sáng. Đường hoa vẫn giữ vững giá trị cốt lõi của lòng tự hào dân tộc qua các hình tượng như ngựa sắt Thánh Gióng, ngựa chiến Tây Sơn là biểu tượng của sức mạnh và bản lĩnh VN.

Không khí xuân năm nay còn lan tỏa khắp khu trung tâm khi chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, ngã sáu Phù Đổng được sơn mới; các tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng... đồng loạt được chỉnh trang. Những mảng tường, mái vòm được làm mới, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè được cải tạo đồng bộ, mang lại cảm giác thông thoáng, hiện đại nhưng vẫn giữ hồn kiến trúc cũ.

Tác phẩm “Nhất mã thong dong” với chiều cao gần 7 m được chế tác từ tre đan hình học thân thiện với môi trường ẢNH: BTC

Theo kiến trúc sư Tôn Thất Liêm, việc chăm chút cho diện mạo trung tâm thành phố cũng giống như cách mỗi gia đình chuẩn bị căn nhà của mình đón tết. "Một ngôi nhà dù đơn sơ đến đâu, đến tết cũng cần được làm mới mặt tiền, có màu sắc, có không khí để đón khách, mừng xuân. Với đô thị mang tính cộng đồng và tập thể, việc chăm sóc cho diện mạo trung tâm càng cần được coi trọng hơn. Không gian trung tâm chính là "bộ mặt" của thành phố trong mắt du khách, không chỉ với người nước ngoài mà còn với du khách từ các địa phương khác. Họ phải cảm nhận được sắc xuân của TP.HCM qua sự chỉnh trang, chỉnh tề, qua trang trí, ánh sáng, không khí trên nền tảng kiến trúc vốn đã rất đẹp. Đó là cách đô thị tạo nên bản sắc mùa xuân của mình", ông Liêm nhận xét.