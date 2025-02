Hơn 220.000 lượt du khách tham quan, chụp ảnh 'cặp rắn' đường hoa xuân Đồng Tháp

Chiều 3.2, tin từ Sở VH-TT-DL Đồng Tháp cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, tỉnh đã đón gần 310.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm và sử dụng dịch vụ du lịch, tăng hơn 85% so với dịp tết 2024. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 46,8 tỉ đồng, tăng hơn 72,5 % so với tết 2024.

Người dân tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại đường hoa xuân TP.Cao Lãnh vào dịp Tết Nguyên đán 2025 ẢNH: TRẦN NGỌC

Nhờ thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển sản phẩm, tăng cường truyền thông, quảng bá nên một số địa có lượt khách và doanh thu tăng cao so. như: TP.Sa Đéc đón hơn 70.000 lượt khách (tăng hơn 120% so với năm 2024), doanh thu ước đạt hơn 28 tỉ đồng (tăng hơn 518 % so với năm 2024); H.Cao Lãnh đón hơn 32.000 lượt khách (tăng gần 250%); H.Lai Vung đón hơn 11.000 lượt khách (tăng hơn 365% so với năm 2024).

Cặp rắn được thiết kế khá đẹp và cuốn hút tại đường hoa xuân TP.Cao Lãnh ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại TP.Cao Lãnh, chỉ riêng đường hoa xuân 2025 chiều dài 500m, rộng 22m, có cặp rắn mô hình đẹp mắt và nhiều không gian văn hóa kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, ước đón hơn 220.000 lượt du khách, tăng 45.000 lượt người đến đường hoa xuân 2024.