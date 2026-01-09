Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du khách thích thú kỹ thuật trồng hoa 'không chạm đất' ở làng hoa Sa Đéc

Duy Tân
Duy Tân
09/01/2026 10:56 GMT+7

Cùng với sắc hoa rực rỡ bốn mùa, làng hoa Sa Đéc còn gây ấn tượng bởi phương thức canh tác "không chạm đất", giúp tăng năng suất.

Hình thành cách đây hơn 100 năm, từ những luống hồng mộc mạc ban đầu, đến nay làng hoa Sa Đéc (P.Sa Đéc, Đồng Tháp) phát triển diện tích lên gần 1.000 ha, với hàng ngàn giống hoa, kiểng.

Du khách thích thú kỹ thuật trồng hoa 'không chạm đất' ở làng hoa Sa Đéc- Ảnh 1.

Du khách thích thú ngắm những chậu hoa “không chạm đất” ở làng hoa Sa Đéc

ẢNH: DUY TÂN

Khác với nhiều vùng trồng hoa truyền thống, nhà vườn Sa Đéc không trồng hoa trực tiếp xuống đất mà đặt chậu hoa trên những giàn cao làm bằng tre, gỗ hoặc bê tông. Đây là giải pháp sáng tạo hình thành từ điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng đất trũng thấp ven sông Tiền, thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường và mưa lũ.

Du khách thích thú kỹ thuật trồng hoa 'không chạm đất' ở làng hoa Sa Đéc- Ảnh 2.

Phương thức canh tác độc đáo góp phần làm nên thương hiệu của hoa kiểng Sa Đéc

ẢNH: DUY TÂN

Những giàn hoa được dựng cao hơn mặt nước. Phía dưới là hệ thống mương dẫn nước từ sông vào, vừa giúp điều hòa độ ẩm, vừa hạn chế ngập úng, sâu bệnh. Cách làm này không chỉ bảo vệ bộ rễ, giúp cây sinh trưởng ổn định mà còn thuận tiện cho việc tưới tiêu, vận chuyển và chăm sóc.

Từ phương thức canh tác "không chạm đất", nhà vườn Sa Đéc đã không ngừng sáng tạo, hoàn thiện kỹ thuật trồng hoa kiểng theo hướng bài bản, hiệu quả. Chính nét khác biệt này đã góp phần tạo dựng thương hiệu riêng cho hoa kiểng Sa Đéc, giúp nơi đây trở thành "thủ phủ hoa" của miền Tây.

Du khách thích thú kỹ thuật trồng hoa 'không chạm đất' ở làng hoa Sa Đéc- Ảnh 3.

Từ đặc hình vùng trũng thấp, người dân sa Đéc đã sáng tạo nên cách trồng hoa trên giàn

ẢNH: DUY TÂN

Giữa những giàn hoa nối dài, hình ảnh nông dân chèo xuồng len lỏi chăm sóc, tỉa cành, thu hoạch hoa trở thành nét sinh hoạt quen thuộc. Khung cảnh sông nước hữu tình, hòa quyện cùng sắc hoa rực rỡ, tạo nên bức tranh lao động vừa bình dị vừa thơ mộng, khiến du khách không khỏi say lòng.

Du khách thích thú kỹ thuật trồng hoa 'không chạm đất' ở làng hoa Sa Đéc- Ảnh 4.

Những sắc hoa nở rộ phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch, chụp ảnh

ẢNH: DUY TÂN

Đến tham quan làng hoa Sa Đéc, chị Nguyễn Kim Ngọc (du khách TP.HCM) bày tỏ niềm thích thú: "Tôi từng đi nhiều làng hoa, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hoa được trồng trên giàn cao như vậy. Cảm giác ngồi xuồng len giữa các luống hoa rất đặc biệt, vừa gần gũi thiên nhiên vừa thấy rõ sự sáng tạo của người nông dân", chị Ngọc chia sẻ.

Du khách thích thú kỹ thuật trồng hoa 'không chạm đất' ở làng hoa Sa Đéc- Ảnh 5.

Bàn tay khéo léo của con người kết hợp sự trù phú của thiên nhiên đã biến những bãi bồi ven sông thành bức họa rực rỡ sắc màu quanh năm

ẢNH: DUY TÂN

Còn anh Trần Hoàng Anh, du khách đến từ Hà Nội, cho rằng kỹ thuật trồng hoa trên giàn đã tạo nên nét riêng khó trộn lẫn cho Sa Đéc. "Cách trồng này không chỉ đẹp, mà còn cho thấy người dân rất hiểu đất, hiểu nước. Nhìn những giàn hoa thẳng tắp, hoa nở đều, tôi thực sự nể phục kinh nghiệm và sự cần mẫn của bà con nơi đây", anh Hoàng Anh bày tỏ.

Du khách thích thú kỹ thuật trồng hoa 'không chạm đất' ở làng hoa Sa Đéc- Ảnh 6.

Một chậu cúc Hàn Quốc được chăm sóc để ra hoa đúng vào dịp tết

Theo thống kê, làng hoa Sa Đéc hiện có khoảng 4.000 hộ sản xuất, 190 hộ kinh doanh cùng 17 HTX và tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực hoa kiểng. Năm 2024, giá trị sản xuất hoa kiểng của địa phương ước đạt hơn 3.000 tỉ đồng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và tạo sinh kế ổn định cho hàng ngàn lao động.

Du khách thích thú kỹ thuật trồng hoa 'không chạm đất' ở làng hoa Sa Đéc- Ảnh 7.

Chuẩn bị cho vụ hoa tết năm 2026, nhà vườn trồng hoa cúc Hàn Quốc nhiều hơn so với các loại khác vì nhu cầu mua chưng tết cao

ẢNH: DUY TÂN

Gắn bó với nghề ở làng hoa Sa Đéc nhiều năm, ông Đặng Văn Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa kiểng khóm Tân An cho biết, nhờ trồng trên giàn hoa phát triển đồng đều, chất lượng tốt nên đầu ra ổn định hơn. Vụ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gia đình ông trồng hơn 100.000 giỏ hoa các loại, trong đó cúc mâm xôi Hàn Quốc chiếm hơn 50%, với nhiều màu sắc như đỏ, hồng, tím... Hiện, phần lớn hoa đã được thương lái và khách hàng đặt cọc.

