'Trái tim làng hoa' gây sốt ở Sa Đéc

Điểm nhấn đặc biệt của Festival hoa - kiểng Sa Đéc

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ II - năm 2025 lan tỏa khắp các nhà vườn làng hoa Sa Đéc (P.Sa Đéc, Đồng Tháp). Giữa không gian rực rỡ ấy, hình ảnh "Trái tim làng hoa Sa Đéc" được kết từ 1.500 giỏ hoa trở thành điểm nhấn đặc biệt, khiến ai đi ngang cũng phải dừng chân lưu lại vẻ đẹp ấy.

Được kết tinh từ 1.500 giỏ hoa, “Trái tim làng hoa Sa Đéc” nổi bật giữa không gian ngập tràn sắc xuân ẢNH: DUY TÂN

Điểm nhấn ấn tượng nhất là tiểu cảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền "trái tim làng hoa". Hình trái tim được tạo hình bằng cúc mâm xôi đỏ, viền vàng từ cúc pico, nền hồng phấn kết hợp hoa rau dừa, sao nhái, xác pháo; riêng lá cờ đỏ sao vàng được kết từ hoa cúc vàng và hoa xác pháo đỏ, mang ý nghĩa biểu trưng cho trái tim yêu nước.

Hình trái tim được tạo hình bằng cúc mâm xôi đỏ, viền vàng từ cúc pico, nền hồng phấn kết hợp hoa rau dừa, sao nhái, xác pháo ẢNH: DUY TÂN

Toàn bộ tiểu cảnh được tạo nên từ 5 loại hoa, tổng cộng 1.500 giỏ, trở thành biểu tượng vừa rực rỡ sắc màu, vừa giàu giá trị tinh thần giữa lòng làng hoa trăm năm tuổi Sa Đéc.

Riêng lá cờ đỏ sao vàng được kết từ hoa cúc vàng và hoa xác pháo đỏ, mang ý nghĩa biểu trưng cho trái tim yêu nước ẢNH: DUY TÂN

Trong không khí tất bật chuẩn bị cho ngày hội lớn, nghệ nhân và nông dân miệt mài chăm chút từng luống hoa, giỏ kiểng, chỉnh trang cảnh quan. Những thảm hoa đa sắc được tạo nên từ hơn 100 giống hoa khác nhau trải dài khắp làng hoa, mang đến không gian sinh động, rực rỡ.

Để phục vụ Festival hoa - kiểng và thị trường Tết Nguyên đán 2026, Tổ hợp tác hoa kiểng khóm Tân An đã xuống giống hơn 300.000 giỏ hoa ẢNH: DUY TÂN





Xử lý cho hoa nở đúng thời điểm, bảo đảm chất lượng

Ông Đặng Văn Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa kiểng khóm Tân An, P.Sa Đéc, cho biết tổ hợp tác hiện có 11 thành viên, canh tác hơn 13 ha hoa kiểng. Từ năm 2021 đến nay, việc kết hợp trồng hoa với phát triển du lịch trải nghiệm đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Lượng khách đến tham quan ngày càng đông, sản phẩm hoa kiểng được tiêu thụ khắp tỉnh, thành trong cả nước.

Du khách chụp ảnh tết sớm giữa muôn ngàn hoa khoe sắc ở làng hoa Sa Đéc ẢNH: DUY TÂN

Để phục vụ Festival hoa lần này và thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổ hợp tác đã xuống giống hơn 300.000 giỏ hoa với nhiều chủng loại khác nhau. Trong đó, cúc mâm xôi tiếp tục giữ vai trò chủ lực và được phát triển thêm nhiều gam màu mới. Do thời điểm diễn ra Festival và tết cách nhau khá xa nên các nhà vườn phải tính toán kỹ lưỡng lịch xuống giống, xử lý cho hoa nở đúng thời điểm, bảo đảm chất lượng và giá trị thẩm mỹ cao nhất.

Chiếc cổng tạo hình từ hoa cúc vàng ấn tượng ẢNH: DUY TÂN

Theo ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND P.Sa Đéc, địa phương hiện có gần 950 ha trồng hoa kiểng, trong đó khoảng 740 ha chuyên trồng hoa, kiểng công trình và cây nội thất. Làng hoa Sa Đéc quy tụ hơn 4.000 hộ sản xuất, với khoảng 2.000 chủng loại, nổi bật như cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc đồng tiền, hướng dương, mào gà, hoa hồng…

Du khách chèo xuồng ngắm hoa ẢNH: DUY TÂN

Dự kiến, Festival lần này, Sa Đéc sẽ cung ứng khoảng 140.000 giỏ hoa kiểng, gồm 30.000 giỏ cúc mâm xôi truyền thống, 22.400 giỏ cúc mâm xôi màu mới, 12.500 giỏ cúc pico cùng nhiều loại hoa khác như xác pháo, cúc tiger, hoa hồng, rau dừa…

Nhiều nhiếp ảnh gia khắp nơi đến làng hoa Sa Đéc để sáng tạo nghệ thuật ẢNH: DUY TÂN

Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ II - năm 2025 diễn ra từ ngày 27.12.2025 đến 4.1.2026. Đây không chỉ là sự kiện tôn vinh nghề trồng hoa có lịch sử hơn 100 năm, mà còn là dịp định hướng phát triển Sa Đéc theo hướng nâng cao chuỗi giá trị ngành hoa, kiểng, kết hợp phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế ổn định để người dân cùng hưởng lợi. Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội sẽ đón khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.



