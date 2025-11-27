Về Đồng Tháp, nhớ làng hoa Sa Đéc và làng cổ Đồng Hòa Hiệp

Một nơi rực rỡ sắc hoa hơn 100 năm tuổi, một nơi lưu giữ gần như nguyên vẹn kiến trúc nhà cổ Nam bộ đậm nét văn hóa miệt vườn, góp phần định hình thương hiệu Đồng Tháp trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Làng hoa Sa Đéc luôn rực rỡ sắc màu mỗi dịp tết đến, xuân về ẢNH: TRẦN NGỌC

Làng hoa Sa Đéc, sắc màu nghề truyền thống giữa lòng đô thị trẻ

Đến nay, làng hoa Sa Đéc đã có hơn 100 trăm năm tồn tại và phát triển. Nơi đây được xem là "thủ phủ" hoa kiểng của miền Tây; đồng thời là điểm nhấn văn hóa - du lịch đặc sắc, góp phần định hình thương hiệu Đồng Tháp trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nằm bên dòng sông Tiền hiền hòa, làng hoa Sa Đéc hiện có hơn 600 ha trồng hoa kiểng, với gần 3.000 hộ dân theo nghề. Mỗi dịp tết, làng hoa như bừng sáng trong sắc vàng, đỏ, tím của hàng triệu chậu hoa, tạo nên bức tranh rực rỡ trải dài từ vườn ra ngõ. Điều đặc biệt ở Sa Đéc là cách trồng hoa trên giàn, nâng chậu lên cao để tránh ngập nước, tạo nên cảnh quan độc đáo mà không nơi nào có được.

Chăm sóc hoa Tết tại làng hoa Sa Đéc ẢNH: TRẦN NGỌC

Khi mới hình thành, làng hoa chỉ là những ruộng đất nhỏ lẻ, người dân chỉ trồng vài giống hoa phục vụ nhu cầu địa phương. Thế nhưng, hôm nay, Sa Đéc vươn mình trở thành trung tâm hoa kiểng lớn của cả nước. Chính quyền địa phương đã đầu tư hạ tầng, xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu, khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Nhiều mô hình mới được triển khai như tưới tự động, nhà màng, liên kết theo chuỗi giá trị… giúp tăng năng suất và ổn định đầu ra. Nhiều giống hoa nhập từ Pháp, Thái Lan, Nhật Bản, Hà Lan… được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm, góp phần đưa hoa kiểng Sa Đéc chinh phục thị trường trong và ngoài nước.

Những năm gần đây, Sa Đéc chọn hướng đi mới là phát triển du lịch trải nghiệm dựa trên nền tảng làng nghề. Từ các vườn hoa kiểng, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, tuyến đường Sa Nhiên - Cai Dao, dựng cảnh quan sáng tạo cho đến hệ thống homestay, quán cà phê trong vườn…tạo nên "bản sắc Sa Đéc" vừa truyền thống, vừa hiện đại, tạo thêm sức sống cho làng nghề trăm năm tuổi.

Du khách đổ về làng hoa Sa Đéc vào dịp lễ, Tết ẢNH: TRẦN NGỌC

Với những gì đã và đang làm được, làng hoa Sa Đéc không chỉ là niềm tự hào của người dân Đồng Tháp, mà còn là minh chứng sống động cho sự bền bỉ của một làng nghề truyền thống trước dòng chảy đô thị hóa. Giữa nhịp sống mới, những người trồng hoa vẫn giữ trọn tâm huyết với nghề, để mỗi mùa xuân về, Sa Đéc lại rực rỡ hơn, đẹp đẽ hơn và tiếp tục lan tỏa bản sắc văn hóa của miền Tây đến bạn bè gần xa.

Đông Hòa Hiệp, "bảo tàng sống" của kiến trúc nhà cổ miền Tây

Nếu làng hoa Sa Đéc là sắc màu rực rỡ thì làng cổ Đông Hòa Hiệp mang đến cảm giác trầm lắng, hoài niệm. Làng có hơn 10 ngôi nhà cổ từ 100 - 150 năm tuổi, với lối kiến trúc giao thoa Việt - Pháp - Hoa độc đáo, kết hợp cùng kiểu nhà vườn truyền thống Nam bộ: năm gian ba chái, hình chữ Đinh, mái ngói âm dương, cột kèo chạm trổ tinh xảo…

Mỗi năm, làng cổ Đông Hòa Hiệp thu hút cả trăm ngàn khách du lịch quốc tế ẢNH: TRẦN NGỌC

Được Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia vào năm 2017, làng cổ Đông Hòa Hiệp cùng Đường Lâm (Hà Nội) và Phước Tích (Huế) được xem là 3 ngôi làng cổ tiêu biểu nhất Việt Nam. Hiện, một số nhà cổ ở Đông Hòa Hiệp như nhà của ông Trần Văn Lâu được xây cất từ thế kỷ 19 (nay ông Trần Tuấn Kiệt thừa kế) và nhà của các ông Võ Văn Võ, Phan Văn Đức, Lê Văn Xoát…vẫn còn khá nguyên vẹn.

Quanh ngôi nhà cổ ở Đông Hòa Hiệp thường là vườn cây ăn trái mát rượi ẢNH: TRẦN NGỌC

Điểm đặc biệt của làng cổ Đông Hòa Hiệp không chỉ nằm ở kiến trúc, mà còn ở không gian miệt vườn ven sông, nơi đời sống nông nghiệp, vườn trái cây và phong tục tập quán Nam bộ vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Người dân không chạy theo phát triển ồ ạt, mà chọn cách làm du lịch cộng đồng - chậm rãi nhưng bền vững. Đến đây, du khách dành cả ngày để "sống chậm" và tận hưởng nhịp sống giản dị, bình yên, nghe tiếng chẻ củi, tiếng trẻ nhỏ nô đùa trên đường làng rợp bóng cây và đón nhận sự hiền hòa, hiếu khách chân chất đặc trưng của người miền Tây. Vì thế, cùng với làng hoa Sa Đéc, làng cổ Đông Hòa Hiệp là điểm du lịch nổi bật có đóng góp quan trọng và tạo sức hút ngày càng tăng của du lịch tỉnh Đồng Tháp.

Ngôi nhà cổ ở làng cổ Đông Hòa Hiệp được xây dựng từ thế kỷ thứ 19, nơi đây du khách có thể dành cả ngày để “sống chậm” ẢNH: TRẦN NGỌC

Thống kê 11 tháng đầu năm 2025, Đồng Tháp đón 5,8 triệu lượt khách, tăng 3,1% so với cùng kỳ (trong đó 560.000 lượt khách quốc tế), tổng doanh thu du lịch đạt 3.340 tỉ đồng. Tỉnh đang nỗ lực mang đến cho du khách gần xa ấn tượng khó phai khi đến trải nghiệm làng hoa Sa Đéc và làng cổ Đông Hòa Hiệp, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.