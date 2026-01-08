Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Chơi gì, ăn đâu, đi thế nào?

Có gì ở quán hủ tiếu 'bự' như trạm dừng chân tại miền Tây?

Lê Nam
08/01/2026 11:17 GMT+7

Thanh Tú (30 tuổi, Việt kiều Canada) mở quán hủ tiếu rộng 7.000m2 ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ), thuận tiện đón khách dừng chân trên hành trình du lịch miền Tây.

Nếu không nói quán ăn thì chắc nhiều người lầm tưởng đây là trạm dừng chân mới trên trục đường cao tốc Trung Lương về cầu Rạch Miễu. Quán rộng thênh thang với sức chứa gần 300 khách cùng lúc. 

Quán bán nhiều món hủ tiếu như hủ tiếu truyền thống, hải sản, tôm mực nhưng hủ tiếu xương ống và hủ tiếu sa tế được nhiều khách lựa chọn. Hủ tiếu xương ống dạng 2 tô, một tô khô, tô nước còn hủ tiếu sa tế được biến tấu với thịt bò cắt miếng vuông giống bò kho. Món này khác với món hủ tiếu sa tế nai thường bán ở khu người Hoa (Q.6, Q.11 cũ) tại TP.HCM dù cùng tên gọi.

Quán hủ tiếu bự như trạm dừng chân của Việt kiều Canada ở miền Tây - Ảnh 1.

Hai món nên thử là hủ tiếu xương và hủ tiếu sa tế, giá khoảng 80.000 đồng/tô

ẢNH: LÊ NAM

Ấn tượng nhất có lẽ là gian bếp "khủng", được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. Được biết, chủ quán hủ tiếu này được đào tạo khoa bếp chuyên nghiệp tại Red River College (một trường đầu bếp nổi tiếng tại Canada). Anh tốt nghiệp loại ưu tú năm 2019, có 9 năm làm việc trong ngành bếp từ quán ăn nhỏ đến nhà hàng - khách sạn cao cấp.

Quán hủ tiếu bự như trạm dừng chân của Việt kiều Canada ở miền Tây - Ảnh 2.
Quán hủ tiếu bự như trạm dừng chân của Việt kiều Canada ở miền Tây - Ảnh 3.
Quán hủ tiếu bự như trạm dừng chân của Việt kiều Canada ở miền Tây - Ảnh 4.
Quán hủ tiếu bự như trạm dừng chân của Việt kiều Canada ở miền Tây - Ảnh 5.

Ấn tượng với bếp nấu sạch sẽ, hệ thống máy nướng và tủ cấp đông chuyên nghiệp

ẢNH: LÊ NAM

Anh Thanh Tú chia sẻ, anh đầu tư rất mạnh vào khu vực bếp, từ tủ giữ lạnh, bếp nướng công suất cao vì chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, đào tạo đội ngũ bếp làm việc chuyên nghiệp và theo chuẩn mô hình nước ngoài. Bởi vậy, dù chỉ bán hủ tiếu quê nhưng nhận diện chung là quán rất sạch sẽ, quy mô và chuyên nghiệp.

Quán hủ tiếu bự như trạm dừng chân của Việt kiều Canada ở miền Tây - Ảnh 6.

Chủ quán là Việt kiều Canada về nước, ấp ủ giấc mơ quảng bá sợi hủ tiếu quê ra thế giới

ẢNH: NVCC

Xa hơn một địa điểm ăn uống, chàng trai gốc Mỹ Tho ấp ủ quảng bá truyền thống làng nghề làm sợi hủ tiếu, đã hơn 100 tuổi trên bản đồ ẩm thực khu vực. Diện tích quán rộng nên anh dự tính sẽ tổ chức các không gian chợ quê, mời những người dân địa phương tham gia nấu nướng, làm bánh quê để quảng bá du lịch ngay tại quán. Đồng thời xây dựng các tour trải nghiệm từ quán ăn đến làng nghề, cho khách trong và ngoài nước xem người dân tráng bánh, phơi bánh, cắt sợi… để những trải nghiệm thú vị, đậm chất văn hóa khi về miền Tây.

Sản phẩm mới, các góc nhỏ xinh mới, những cô cậu chủ quán thế hệ gen G đã thay đổi không khí ở chợ Đà Lạt mới, thu hút du khách về đây mua sắm, check-in.

