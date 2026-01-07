Có gì ở chợ mới Đà Lạt mà du khách đổ về mua sắm, check-in?

Khoảng vài tháng trở lại đây, một luồng gió mới đang thổi vào khu chợ quen thuộc cũ, đặc biệt tại khu chợ mới Đà Lạt (Dalat Center, P.Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng). Dạo một vòng khu chợ mới, dễ nhận ra sự thay đổi đến từ chính những gian hàng nhỏ. Thay vì quần áo đại trà hay hàng lưu niệm quen mặt, nhiều ki-ốt được làm mới hoàn toàn với quầy hàng tinh dầu thủ công, trang sức thiết kế nhỏ xinh, phụ kiện, đồ decor, quà lưu niệm mang hơi thở Đà Lạt xen kẽ là các quán cà phê mini, quán nước, đồ ăn nhẹ...

Một quán nước bên trong chợ mới thu hút đông khách ghé ngồi trò chuyện, nghỉ chân sau khi tham quan, mua sắm. Không gian được trang trí trẻ trung, tạo nhiều “góc sống ảo” cho khách du lịch ẢNH: LÊ NAM

Độ tuổi tiểu thương cũng trẻ hẳn. Không khó để bắt gặp những gương mặt Gen Z, sinh từ cuối những năm 1997 trở đi đứng bán hàng, trò chuyện rôm rả với khách. Chị Quyền Nguyên (25 tuổi), chủ một ki-ốt trang sức tên Vinatage tại khu chợ mới hào hứng nói, hoạt động kinh doanh đang có nhiều tín hiệu tích cực. "Sản phẩm ở quầy giá không cao, chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng nên khách dễ mua. Lâu lâu có bộ sưu tập mới, khách tìm đến đông hơn hẳn. Mô hình chợ mới khiến cả người bán lẫn người mua đều thấy thú vị", chị nói.

Trong khi đó, anh Luân, chủ ki-ốt tinh dầu thủ công vừa mở tại chợ mới khoảng ba tháng, chia sẻ doanh thu từ không gian nhỏ này vượt kỳ vọng. "Khách du lịch đi chơi, ăn uống xong là muốn mua thứ gì đó mang về làm quà. Tinh dầu nguyên chất, làm ngay tại Đà Lạt, mẫu mã xinh xắn nên khách rất thích, giá vừa phải, dễ mua", anh nói.

Chị Quyền Nguyên (25 tuổi, đứng quầy), chủ ki-ốt trang sức tên Vinatage nói không khí buôn bán rất vui vẻ, khách du lịch tới đông ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ bán hàng, nhiều gian ki-ốt còn được đầu tư chỉn chu về thẩm mỹ, tạo thành những "góc xinh" để khách ghé chụp ảnh. Bàn ghế gỗ nhỏ, ánh sáng tự nhiên, hành lang thoáng đãng nhìn ra trung tâm thành phố khiến không gian chợ trở nên nhẹ nhàng, gần gũi hơn hẳn.

Không khí mua sắm, ăn uống sôi động tại khu chợ mới Đà Lạt với sự xuất hiện dày đặc của các gian hàng đồ thủ công, thời trang, phụ kiện và quán cà phê nhỏ ẢNH: LÊ NAM

Ki-ốt tinh dầu thủ công tại khu chợ mới Đà Lạt, bày bán các sản phẩm tinh dầu, nến thơm được trưng bày gọn gàng, hướng tới nhóm khách trẻ và du khách tìm quà lưu niệm địa phương ẢNH: LÊ NAM

Một quán cà phê mini trong chợ mới được thiết kế trẻ trung, tận dụng tối đa diện tích nhỏ trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách ẢNH: LÊ NAM

Tại điều kiện để người trẻ kinh doanh

Theo đại diện Ban quản lý chợ mới Đà Lạt, thời gian gần đây, khu chợ ghi nhận sự xuất hiện ngày càng nhiều gian hàng do các bạn trẻ Gen Z làm chủ, kinh doanh các sản phẩm như tinh dầu, ẩm thực sáng tạo, trang sức, thời trang… bên cạnh các ngành hàng truyền thống đã gắn bó lâu năm.

"Trong thời gian qua, chúng tôi đã thay đổi cách tiếp cận, từ quản lý sang đồng hành. Thay vì đặt nặng chi phí ngay từ đầu, chợ áp dụng chính sách thuê theo lộ trình, tạo điều kiện để người trẻ có thời gian thử nghiệm, va chạm thị trường và từng bước trưởng thành trong kinh doanh", vị này nói.

Hành lang lầu 2 khu chợ mới Đà Lạt trở thành không gian ngồi lại quen thuộc với bàn ghế nhỏ xinh và tầm nhìn mở ra khu trung tâm thành phố. Các ki-ốt gần như được lấp đầy thay vì đóng cửa im lìm suốt từ đợt dịch Covid-19 ẢNH: LÊ NAM

Theo Ban quản lý, điều quan trọng là mở ra một không gian cho phép sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo trật tự, để các gian hàng truyền thống và mô hình kinh doanh mới có thể cùng tồn tại một cách hài hòa. Cách làm này giúp khu chợ đáp ứng đa dạng đối tượng khách hàng, từ người dân địa phương, gia đình cho đến nhóm khách trẻ.

Dòng người qua lại tấp nập tại khu chợ mới Đà Lạt vì thấy chợ có nhiều điểm mới mẻ ẢNH: LÊ NAM

Dù các gian hàng mới chỉ đi vào hoạt động vài tháng, chợ mới Đà Lạt đã ghi nhận sự thay đổi rõ rệt về không khí và dòng người, đặc biệt vào buổi chiều tối và dịp cuối tuần. Bên cạnh lượng khách trực tiếp, sự lan tỏa trên mạng xã hội cũng cho thấy chợ đang dần được nhìn nhận như một điểm đến trải nghiệm, không chỉ đơn thuần là nơi mua bán.

Trong thời gian tới, Ban quản lý cho biết sẽ tiếp tục phát triển các khu vực check-in, đa dạng hóa trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, văn hóa để du khách và người trẻ có thể đến tham quan, ngồi lại và cảm nhận nhịp sống của khu chợ truyền thống Đà Lạt theo một cách mới.

Tiểu thương Gen Z bán hàng bên cạnh các gian hàng đặc sản lâu năm trong chợ ẢNH: LÊ NAM

Về định hướng dài hạn, chợ mới Đà Lạt hướng tới mô hình chợ văn minh với không gian gọn gàng, vận hành chuyên nghiệp. "Chúng tôi không đặt mục tiêu hiện đại hóa bằng cách xóa bỏ cái cũ mà là làm cho cái cũ sống được trong bối cảnh mới", đại diện Ban quản lý nói.