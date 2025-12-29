Nhà vườn Nhật Tân tất bật chăm đào đón tết

Tuốt lá từ tờ mờ sáng, chuẩn bị cho cây ra chậu

Theo ghi nhận, tại nhiều vườn đào ở Nhật Tân, công việc của nhà vườn bắt đầu từ rất sớm. Khi mọi người ra đường để bắt đầu ngày mới, thì trước đó, từ 5 giờ sáng, không khí làm việc tại những các nhà vườn nơi đây đã rất rộn ràng.

Nhà vườn ở Nhật Tân đang tuốt lá, chuẩn bị cho mùa đào đón tết ẢNH: PHAN MINH NGHĨA

Những đôi tay khéo léo, thoăn thoắt tuốt những chiếc lá già, vừa để tạo thế cây, vừa giúp đào ra chậu đúng thời điểm, hoa sẵn sàng nở đúng vào dịp tết.

Đứng giữa hàng trăm gốc đào đang lên mầm xanh mướt, anh Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2003), chủ một vườn đào ở Nhật Tân, cho biết hàng ngày anh cùng gia đình phải thức dậy từ 4 - 5 giờ sáng để chăm sóc cây.

Những cây đào buộc dây đỏ để đánh dấu đã "có chủ" ẢNH: PHAN MINH NGHĨA

"Sáng sớm mọi người đã ra làm vườn, tuốt lá, tưới cây, chuẩn bị chậu cây… ai nấy đều tất bật với nhiệm vụ riêng của mình. Những cây đào có thế đẹp, tiềm năng nở hoa chuẩn đều đã được khách quen chọn từ sớm.

Theo quy trình, khi chuẩn bị giao, cây sẽ được gắn tem ghi rõ tên chủ vườn và người đặt để tránh nhầm lẫn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, do chưa tuốt lá xong nên chúng tôi mới chỉ dùng dây quấn quanh thân để đánh dấu là cây đã có chủ", anh Đức Anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Đức Anh tỉ mỉ kiểm tra sinh trưởng của từng gốc đào ẢNH: PHAN MINH NGHĨA

Kỳ vọng giữa bối cảnh chi tiêu thắt chặt

Không khí gần tết ở Nhật Tân năm nay có phần giống với năm ngoái. Theo lời anh Đức Anh, kinh tế những tháng cuối năm gặp nhiều khó khăn khiến bà con thắt chặt chi tiêu. Điều này khiến anh và nhiều hộ trồng đào ở đây phải tính toán kỹ hơn.

"Năm nay kinh tế nhiều biến động, sợ rằng người tiêu dùng sẽ cắt giảm chi tiêu, không chi nhiều tiền cho đào, quất cảnh chơi Tết", anh Đức Anh lo lắng và mong muốn người mua hàng tiếp tục yêu mến giống hoa truyền thống này, để cây đào, cây quất có mặt ở mọi nhà trong những ngày tết tới.

Những gốc đào được nhà vườn cắt, bọc nilon để chăm dưỡng cho năm sau ẢNH: PHAN MINH NGHĨA

Nhớ lại năm trước, anh Đức Anh cho biết, dù vẫn ở thời điểm nhu cầu mua đào cao, nhưng khách mua cũng lác đác, không sôi động như nhiều năm trước đó. "Giá một cành đào dù không quá cao vẫn rất khó tìm được khách mua", anh Đức Anh cho hay.

Trong khi đó, năm nay, sau những đợt bão chồng bão, người làm vườn lại càng khó khăn chồng chất, vì nhiều gốc đào đã lỡ hẹn với tết.

Hình ảnh mưa bão vẫn còn đó, tại những gốc đào được trùm kín bằng túi nilon. Do ngập úng kéo dài khiến bộ rễ suy yếu, không đạt tiêu chuẩn, các nhà vườn đành chấp nhận cắt bỏ toàn bộ thân cành, sau đó trùm kín vết cắt để tránh sương muối và giữ ẩm. Đó là cách mà người làm vườn dưỡng cây, kiên nhẫn nuôi hy vọng cho một mùa hoa rực rỡ vào năm sau.

Đến thời điểm hiện tại, dẫu còn lo lắng về sức mua, không khí ở vườn đào Nhật Tân vẫn tràn đầy sức sống, háo hức chuẩn bị cho mùa tết mới. Cẩn thận chăm chút từng nhánh, từng nụ hoa, với người trồng đào Nhật Tân, mùa đào không chỉ là thời điểm bán hàng, mà còn là dịp để giữ gìn nét văn hóa tết truyền thống của Hà Nội.