Thể thao

Quảng bá du lịch Quảng Trị qua VGA Union Cup

Võ Khối
28/01/2026 19:30 GMT+7

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho VGA Union Cup 2026, tuyển miền Bắc đã có 2 ngày tập luyện tại sân Blue Diamond Golf Links (Quảng Trị), đây là sân golf độc đáo và đẹp mắt bên bờ biển Bảo Ninh.

Sáng 28.1, 16 thành viên thuộc tuyển miền Bắc đã có mặt tại sân Blue Diamond Golf Links (Quảng Trị) để tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu VGA Union Cup 2026.

VGA Union Cup 2026, biểu tượng của golf đối kháng Việt Nam sẽ diễn ra từ 12 – 14.3.2026 tại sân golf Thanh Lanh (Phú Thọ), đánh dấu sự trở lại của giải đấu đối kháng danh giá giữa tuyển miền Bắc và tuyển miền Nam.

Các thành viên của tuyển miền Bắc có 2 ngày tập luyện tại sân Blue Diamond Golf Links (Quảng Trị)

Năm nay, tuyển miền Bắc là đội chủ nhà tổ chức giải nên từ sớm đã các thành viên đã có những bước chuẩn bị nghiêm túc. Ngay sau khi công bố danh sách đội tuyển gồm 16 golfer nhiều kinh nghiệm thi đấu, đội đã chọn sân Blue Diamond Golf Links (Quảng Trị) là điểm đến tập luyện kéo dài 2 ngày cuối tháng 1.2026.

Blue Diamond Golf Links là sân 18 lỗ chuẩn quốc tế với các yếu tố thiên nhiên đa dạng

Sân golf 18 lỗ chuẩn quốc tế mới này nổi tiếng thế giới với các thiết kế sân golf phong cách links ven biển, rộng hơn 175 ha tại bờ biển Bảo Ninh (P.Đồng Hới), độc đáo với địa hình đồi cát tự nhiên, hồ nước… Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố như địa hình mở, fairway rộng, bunker chiến thuật, gió biển mạnh đặc trưng của miền Trung… là những thách thức hấp dẫn bất kỳ golfer nào, nhất là đối với những tuyển thủ chuẩn bị bước vào mùa thi đấu lớn.

Gió biển mạnh đặc trưng của miền Trung thách thức hấp dẫn cho các golfer

Ngay sau khi đáp chuyến bay xuống Đồng Hới vào sáng sớm, đoàn tuyển thủ miền Bắc cũng đã có mặt tại sân golf để bắt đầu hành trình trải nghiệm. Đây được coi là đợt "rèn quân" nghiêm túc đầu năm của những golfer hàng đầu và cũng là dịp quảng bá du lịch thể thao cho Quảng Trị, trong bối cảnh miền Trung bước vào năm 2026 với kỳ vọng lớn khi Liên minh Vietnam golf Coast (VGC) ra sức mở rộng hình ảnh vùng đất golf đẳng cấp hàng đầu châu Á.

Cùng với "tân binh" Blue Diamond Golf Links (Quảng Trị), miền Trung còn có sân golf ven biển nằm giữa Đà Nẵng và Hội An (nay thuộc Đà Nẵng) là Montgomerie Links và đặc biệt năm nay cũng là dịp kỷ niệm 10 năm mở cửa đi vào hoạt động của Ba Na Hills Golf Club nên không khí hứa hẹn sẽ nóng bỏng như kỳ vọng.

