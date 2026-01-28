Quảng Trị: Tai nạn trên tuyến QL9, 2 người tử vong

Ngày 28.1, thông tin từ UBND xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trong xe hạ tải tử vong ẢNH: B.H

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay (28.1) trên tuyến QL9 đoạn đi qua thôn Ra Lu, một xe khách mang BS Lào do tài xế Dương Thanh Bích (52 tuổi, trú tại TP.Huế) điều khiển theo hướng Đông Hà - Lao Bảo, khi đi qua Km 32+708 thì xảy ra va chạm với xe hạ tải BS 74D - 001.XX do tài xế N.Q.C (53 tuổi, trú P.Nam Đông Hà) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại, trên xe còn có bà N.T.G (trú tại xã Khe Sanh).

Cú va chạm mạnh đã khiến tài xế C. và bà G. trong xe hạ tải tử vong tại chỗ, phần đầu của 2 xe bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.

