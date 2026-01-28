Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Tai nạn trên tuyến QL9, 2 người tử vong

Bá Cường
Bá Cường
28/01/2026 15:48 GMT+7

Một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe chở khách và xe hạ tải trên tuyến QL9 đã khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Ngày 28.1, thông tin từ UBND xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.

Quảng Trị: Tai nạn trên tuyến QL9, 2 người tử vong- Ảnh 1.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trong xe hạ tải tử vong

ẢNH: B.H

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay (28.1) trên tuyến QL9 đoạn đi qua thôn Ra Lu, một xe khách mang BS Lào do tài xế Dương Thanh Bích (52 tuổi, trú tại TP.Huế) điều khiển theo hướng Đông Hà - Lao Bảo, khi đi qua Km 32+708 thì xảy ra va chạm với xe hạ tải BS 74D - 001.XX do tài xế N.Q.C (53 tuổi, trú P.Nam Đông Hà) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại, trên xe còn có bà N.T.G (trú tại xã Khe Sanh).

Cú va chạm mạnh đã khiến tài xế C. và bà G. trong xe hạ tải tử vong tại chỗ, phần đầu của 2 xe bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Tin liên quan

Tai nạn giữa xe cứu thương và xe máy khiến 2 người tử vong

Tai nạn giữa xe cứu thương và xe máy khiến 2 người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 50, thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giữa xe cứu thương và xe máy khiến 2 người tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong Quảng Trị Xe khách va chạm tai nạn giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận