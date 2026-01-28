Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phát hiện nam thanh niên tử vong cạnh xe máy lúc rạng sáng ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
28/01/2026 07:47 GMT+7

Người dân lưu thông qua đường Lò Lu (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) phát hiện nam thanh niên tử vong, bên cạnh là chiếc xe máy bị hư hỏng.

Ngày 28.1, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên được người dân phát hiện tử vong bên cạnh xe máy trên đường Lò Lu, phường Long Phước (thành phố Thủ Đức cũ).

Phát hiện nam thanh niên tử vong bên xe máy lúc rạng sáng ở TP.HCM- Ảnh 1.

Vị trí phát hiện nam thanh niên tử vong bên xe máy lúc rạng sáng ở TP.HCM

ẢNH: CTV

Danh tính nạn nhân được xác định là anh V.C.T (23 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, hơn 0 giờ cùng ngày, người dân lưu thông qua khu vực đường Lò Lu thì phát hiện anh T. nằm bất động trên cầu Chùm Chụp, cạnh bên là chiếc xe máy bị ngã, nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Qua kiểm tra ban đầu, công an không ghi nhận dấu hiệu tác động bên ngoài lên cơ thể nạn nhân, bước đầu nhận định anh T. có thể tự té xe dẫn đến tử vong.

Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

