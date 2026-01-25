Sau cuộc gọi với bố, nam thanh niên ở TP.HCM được phát hiện tử vong dưới sông

Ngày 25.1, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân tử vong của thi thể được phát hiện dưới sông Tắc (phường Long Phước, thành phố Thủ Đức cũ).

Theo cơ quan chức năng, danh tính nạn nhân được xác định là anh Đ.N.P (24 tuổi, quê Lâm Đồng).

Nơi phát hiện nam thanh niên tử vong ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân lưu thông qua sông Tắc (cùng nhánh sông Đồng Nai) phường Long Phước thì phát hiện thi thể người nằm úp lẩn trong đám lục bình.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt, trục vớt thi thể, điều tra nguyên nhân. Tại hiện trường, nạn nhân là nam giới, mặc áo khoác đen trùm đầu, quần thun, thời gian tử vong chưa lâu. Qua rà soát, công an xác định nạn nhân là anh P., quê Lâm Đồng.

Người thân của nạn nhân sau đó cũng có mặt tại hiện trường phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, bố của anh P. cho hay, trước đó 1 ngày, con trai có liên lạc cho mình, sau đó ông cố liên lạc lại nhưng bất thành. Đến sáng 25.1 thì người bố nhận tin thi thể con trai nổi trên sông ở TP.HCM.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 21.1, người dân lưu thông qua sông Đồng Nai, đoạn qua cầu Đồng Nai (tỉnh Bình Dương cũ, nay là phường Đông Hòa, TP.HCM) cũng phát hiện thi thể 1 người phụ nữ lớn tuổi.

Cơ quan chức năng chưa thể xác định danh tính nạn nhân. Bước đầu, ước tính người này khoảng 60 tuổi, mặc áo dài tay sọc nâu đen, quần thun dài màu đen, ở bụng có vết mổ và đặt túi đựng chất thải.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo ai là thân nhân hoặc biết nạn nhân thì liên hệ điều tra viên Hồ Khắc Tiến Thành qua số điện thoại 0942.786.060 để phục vụ công tác điều tra.