TP.HCM: Phát hiện nam thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ bạn gái

Ngày 24.1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp Công an phường Dĩ An (Bình Dương cũ) điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong tại một dãy trọ ở đường số 2, khu phố Bình Đường 2.

Xe cứu thương đến hiện trường vụ nam thanh niên tử vong tại dãy trọ của bạn gái ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Theo cơ quan chức năng, danh tính nạn nhân được xác định là anh S.M.B (29 tuổi, quê Đắk Lắk).

Trước đó, gần 8 giờ cùng ngày, người dân sống tại dãy trọ trên đường Số 2 (thành phố Dĩ An cũ) bất ngờ phát hiện nam thanh niên tử vong ở hành lang của dãy trọ nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt, xác định nạn nhân là anh B., không phải là người sống ở dãy trọ này. Mở rộng điều tra, công an ghi nhận giữa anh B. và một phụ nữ tên R.L.T.A (38 tuổi, đồng hương của nạn nhân) sống tại dãy trọ có mối quan hệ tình cảm.

Theo một số nhân chứng và lời khai ban đầu của người phụ nữ, tối 23.1, họ có thấy anh B. xuất hiện và nghe giọng nói của anh này ở khu vực hành lang dãy trọ. Tuy nhiên, do đang giận nhau nên chị A. không ra gặp.

Đến sáng 24.1, mọi người phát hiện vụ việc nên trình báo công an. Hiện nguyên nhân tử vong của anh B. đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.