TP.HCM: Tai nạn trên đường Man Thiện, một người tử vong

Đến 2 giờ sáng 24.1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người đàn ông tử vong ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, gần 0 giờ cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe máy biển số 29P1-451.xx lưu thông trên đường Man Thiện, thành phố Thủ Đức cũ. Khi đến gần số nhà 99 Man Thiện (phường Tăng Nhơn Phú), xe máy này va chạm với xe tải tải trọng lớn chạy theo chiều ngược lại.

Tai nạn khiến người đàn ông (32 tuổi ở TP.HCM) chạy xe máy tử vong. Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nhẹ, nằm chắn giữa đường.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, bảo vệ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất camera an ninh, ghi thông tin nhân chứng để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn.