Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Điều tra vụ tử thi lõa thể, khô hóa cạnh trạm thu phí

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
12/01/2026 08:38 GMT+7

Người dân phát hiện một tử thi lõa thể, tử vong nhiều ngày cạnh trạm thu phí cầu Phú Mỹ (TP.HCM) và đã bị khô hóa.

Ngày 12.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân tử vong của một tử thi chưa rõ danh tính, được phát hiện trong trạng thái lõa thể, khô hóa cạnh trạm thu phí cầu Phú Mỹ.

TP.HCM: Điều tra vụ tử thi lõa thể, khô hóa cạnh trạm thu phí - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tử thi lõa thể cạnh trạm thu phí

ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 29.12.2025, anh Tr.V.Đ (28 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện sống ở phường Phú Thuận, TP.HCM) điều khiển xe lưu thông trên đường Võ Chí Công.

Khi đến bãi đất trống gần trạm thu phí cầu Phú Mỹ, thuộc phường Cát Lái (thành phố Thủ Đức cũ), anh Đ. ghé bãi đất trống đi vệ sinh. Tại đây, anh Đ. nghe mùi hôi khó chịu, kiểm tra thì tá hỏa phát hiện một tử thi lõa thể nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cát Lái nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an xác định, nạn nhân là nam giới, độ tuổi từ 40 - 50 tuổi, không mặc quần áo. Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện có một xe máy biển số 60N5 - 3024, một nón bảo hiểm màu xanh, một nón bảo hiểm màu trắng, một điện thoại di động màu xanh có ghi chữ Vivo (đã hư hỏng). Kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong nhiều ngày, tử thi bị phân hủy nặng, trạng thái khô hóa, chưa xác định được nguyên nhân tử vong.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin gia đình người dân có người mất tích, hoặc biết thông tin, danh tính của nạn nhân nói trên hãy liên hệ điều tra viên Võ Thị Thu Hằng (Công an TP.HCM) qua số điện thoại 0986.808.280 hoặc đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, thành phố Thủ Đức cũ) để hỗ trợ công tác điều tra.

Tin liên quan

TP.HCM: Nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

TP.HCM: Nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nam sinh 19 tuổi được phát hiện tại khuôn viên một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

tử thi lõa thể Công An TP.HCM trạm thu phí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận