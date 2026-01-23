Ngày 23.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Sơn Qui, khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 15 ngày 22.1, xe cứu thương mang biển kiểm soát tỉnh Cà Mau chở bệnh nhân và người nhà lưu thông trên quốc lộ 50 theo hướng từ cầu Mỹ Lợi về Gò Công. Khi đến đoạn thuộc phường Sơn Qui (Đồng Tháp), xe bất ngờ va chạm với xe máy BS 63B6-012.XX.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe cứu thương và xe máy khiến 2 người tử vong ẢNH: ANH THƯ

Chiếc xe máy do nam thanh niên khoảng 31 tuổi điều khiển, chở một người khác khoảng 28 tuổi lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy ngã xuống đường, chấn thương nặng. Dù được người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cả 2 nạn nhân đã tử vong sau đó.

Tại hiện trường, phần đầu xe cứu thương hư hỏng, xe máy bị biến dạng. Do 2 phương tiện nằm chắn trên một làn đường nên giao thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn, ùn ứ cục bộ.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương có mặt, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.