Đồng Tháp: Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1

Sáng 16.1, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh này vừa phối hợp xử lý kịp thời một vụ cháy xe đầu kéo xảy ra trên tuyến quốc lộ 1.

Vụ cháy xe đầu kéo trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp, khiến giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn ẢNH: ANH THƯ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 50 cùng ngày xe đầu kéo kéo theo rơ moóc lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ miền Tây đi TP.HCM. Khi xe đến khu vực gần cầu An Cư (đoạn thuộc ấp An Thạnh, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), tài xế phát hiện khói bốc lên từ phần trục bánh xe nên vội tấp vào lề đường để kiểm tra.

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh, cột khói đen bốc cao cuồn cuộn. Lúc này, tài xế cùng người dân địa phương nhanh chóng dùng bình chữa cháy xách tay nỗ lực dập lửa nhưng bất thành do đám cháy lan nhanh. Sự việc lập tức được trình báo đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan chữa cháy.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đến khống chế, dập tắt đám cháy ẢNH: ANH THƯ

Sau khoảng 10 phút tích cực phun nước, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng một phần chiếc xe đầu kéo bị lửa làm hư hỏng.

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo bị cháy nằm chiếm một phần đường nên hàng loạt phương tiện lưu thông qua khu vực này phải di chuyển chậm và gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp điều tiết giao thông, và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.