Thời sự

Phú Quốc: Cháy nhà kho, lực lượng chữa cháy căng mình chống lan sang rừng phòng hộ

Hoàng Trung
01/01/2026 21:23 GMT+7

Đến gần 19 giờ ngày 1.1.2026, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an An Giang vẫn đang tích cực dập tắt đám cháy tại nhà kho ở khu phố Suối Đá.


Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, một người dân sống tại khu nhà tập thể cạnh nhà kho ở khu phố Suối Đá (đặc khu Phú Quốc, An Giang) phát hiện khói len vào nhà.

Phú Quốc: Cháy nhà kho, lực lượng chữa cháy căng mình chống lan sang rừng phòng hộ- Ảnh 1.

Đám cháy tại nhà được phát hiện vào khoảng 16 giờ 30 ngày 1.1.2026

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Sau khi kiểm tra, người này phát hiện khói phát ra từ phía nhà kho chứa vật tư nhà hàng khách sạn cũ, khi nhìn kỹ thì cột khói đen ngòm đã lên khá cao và lửa cháy khá mạnh.

Phú Quốc: Cháy nhà kho, lực lượng chữa cháy căng mình chống lan sang rừng phòng hộ- Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tận dụng ao nước gần nhà kho bị cháy hiện trường để chữa cháy

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Người này liền hô hoán cho những người xung quanh phối hợp bơm nước dập lửa, đồng thời điện báo lực lượng PCCC đến hỗ trợ dập lửa.

Phú Quốc: Cháy nhà kho, lực lượng chữa cháy căng mình chống lan sang rừng phòng hộ- Ảnh 3.

Lực lượng chữa cháy chỉ có thể đứng từ bên ngoài xịt nước vào

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an đặc khu Phú Quốc đã điều động khoảng 20 chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường.

Phú Quốc: Cháy nhà kho, lực lượng chữa cháy căng mình chống lan sang rừng phòng hộ- Ảnh 4.

Lực lượng chữa cháy dùng nhiều phương án phá cửa nhà kho nhưng bất thành

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Tuy nhiên, vị trí nhà kho ở ven đồi, tiếp giáp với rừng phòng hộ nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc chỉ có thể tiếp cận chữa cháy từ phía mặt trước nhà kho (do phía sau giáp rừng), nguồn nước để chữa cháy thiếu thốn cũng khiến việc chữa cháy không được liên tục.

Phú Quốc: Cháy nhà kho, lực lượng chữa cháy căng mình chống lan sang rừng phòng hộ- Ảnh 5.

Đám cháy càng lúc càng bùng phát mạnh

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Cách nhà kho có một ao nước nhỏ cũng được các chiến sĩ tận dụng để chữa cháy, đồng thời các xe chuyên dụng phải luân phiên đi lấy nước bổ sung. Việc dập tắt đám cháy vô cùng khó khăn, các chiến sĩ chỉ có thể đứng bên ngoài xịt nước vào, mà nước không được liên tục nên dập được chỗ này thì chỗ khác lại tái cháy.

Phú Quốc: Cháy nhà kho, lực lượng chữa cháy căng mình chống lan sang rừng phòng hộ- Ảnh 6.

Xe cuốc được đưa đến để phá nhà kho

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Trước tình hình đó, một xe cuốc được đưa tới để phá nhà kho và gom các chỗ cháy lại thành một cụm với mục đích không cho đám cháy lan ra, đặc biệt là khu rừng phòng hộ giáp phía sau. 

Phú Quốc: Cháy nhà kho, lực lượng chữa cháy căng mình chống lan sang rừng phòng hộ- Ảnh 7.

Đến 19 giờ ngày 1.1.2026, đám cháy vẫn chưa được dập triệt để

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Thông tin với chúng tôi lúc 18 giờ 45 cùng ngày, một lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cho biết đang chỉ đạo tăng cường lực lượng chữa cháy. Theo ghi nhận, sau khi xe cuốc phá nhà kho thì bên trong có nhiều vật dụng bằng gỗ. Đến gần 19 giờ ngày 1.1.2026, việc dập lửa vẫn đang tiếp tục và đám cháy chưa có dấu hiệu được khống chế.

