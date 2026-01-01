Phú Quốc: Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm về giá, xâm hại quyền lợi du khách

Sáng 1.1.2026, tin từ UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, lãnh đạo đặc khu này đã phát đi thông cáo cảnh báo rủi ro đặt phòng khách sạn qua ứng dụng trực tuyến và khuyến cáo đảm bảo quyền lợi du khách trên địa bàn Phú Quốc.

Phú Quốc vừa tổ chức sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam ẢNH: HOÀNG TRUNG

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội và nền tảng trực tuyến xuất hiện thông tin phản ánh về việc du khách đặt phòng khách sạn qua ứng dụng/website, nhưng khi đến Phú Quốc thì không có phòng, phải thuê nơi lưu trú khác với giá cao, gây tâm lý hoang mang cho du khách và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Phú Quốc.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra liên ngành xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro này là du khách đặt phòng qua các trang web, ứng dụng "ảo" không có pháp nhân rõ ràng.

Nhiều trường hợp du khách chuyển tiền qua các kênh không đảm bảo, không có xác nhận đặt phòng hợp lệ từ cơ sở lưu trú hoặc thiếu việc liên hệ trực tiếp để xác minh trước khi đến. Đồng thời, một số cơ sở kinh doanh tại địa phương vẫn chưa tuân thủ nghiêm quy định về niêm yết giá hoặc nội quy lưu trú theo quy định.

Trước tình hình trên, chính quyền đặc khu Phú Quốc khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại và xâm hại quyền lợi khách du lịch. Đồng thời khuyến cáo người dân và du khách chỉ nên đặt phòng qua các nền tảng uy tín, có thông tin pháp lý rõ ràng.

Du khách cần kiểm tra kỹ xác nhận đặt phòng, lưu giữ chứng từ giao dịch và chủ động liên hệ trực tiếp với khách sạn để xác nhận tình trạng phòng trước thời điểm khởi hành. Đặc biệt, cần cảnh giác với các mức giá rẻ bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền ngoài ứng dụng.

Để kịp thời hỗ trợ du khách, đặc khu Phú Quốc công bố các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh. Du khách có thể liên hệ số 0948.864.606 đối với các vấn đề về hoạt động du lịch hoặc 0916.990.633 để phản ánh về giá cả và gian lận thương mại. Đối với các tin báo tố giác tội phạm, du khách liên hệ trực ban Công an đặc khu qua số 02973.846.019 hoặc lãnh đạo Công an đặc khu qua các số 0774.80.88.99 và 0901.04.22.03.

Chính quyền đặc khu Phú Quốc cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú trên địa bàn phải thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán đúng giá và đảm bảo giữ phòng theo đúng xác nhận đặt chỗ. Các đơn vị kinh doanh cần phối hợp chặt chẽ với các nền tảng đặt phòng để cập nhật kịp thời tình trạng phòng trống, tránh phát sinh tranh chấp. Trường hợp cơ sở đã ngưng hoạt động, chủ cơ sở phải thực hiện khóa phòng trên hệ thống và báo cáo cho các đại lý du lịch trực tuyến để đảm bảo quyền lợi khách hàng.