Thời sự

Phú Quốc: Nhân viên vệ sinh máy bay trả lại hơn 2.300 đô Úc cho khách bỏ quên

Hoàng Trung
Hoàng Trung
14/10/2025 12:16 GMT+7

Sau khi hành khách rời tàu bay, nhân viên vệ sinh máy bay sân bay Phú Quốc phát hiện trên ghế có một túi màu đen, trong túi có 2.370 đô la Úc (AUD) và 4 hộ chiếu của khách.

Sáng 14.10, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cho biết đơn vị vừa trao trả lại túi hành lý và tài sản cho một hành khách bỏ quên trên máy bay.

Trước đó, trên chuyến bay VN1827 của hãng hàng không Vietnam Airline từ TP.HCM hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vào khoảng 14 giờ ngày 13.10, sau khi hành khách rời tàu bay để vào cảng, nhân viên vệ sinh máy bay phát hiện trên ghế số 36C có một túi màu đen. Qua kiểm tra, các nhân viên phát hiện trong túi có 2.370 đô la Úc và 4 hộ chiếu của khách.

Phú Quốc: Nhân viên sân bay trả lại hơn 2.300 đô la Úc cho khách bỏ quên - Ảnh 1.

Phía cảng hàng không quốc tế Phú Quốc gặp và bàn giao hành lý bị thất lạc trên cho du khách bỏ quên

ẢNH: CẢNG HÀNG KHÔNG PHÚ QUỐC

Ngay sau đó, nhân viên vệ sinh đã bàn giao cho nhân viên trực tìm hành lý thất lạc để phối hợp với hãng Vietnam Airline liên lạc và trao trả hành lý, tài sản cho hành khách. 

Đến tối 13.10, phía cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã gặp và bàn giao hành lý bị thất lạc trên cho du khách bỏ quên.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hiện được xem là một trong những sân bay lớn nhất cả nước với hơn 20 hãng hàng không đang khai thác hơn 150 chuyến bay/tuần đến Phú Quốc, theo cả hình thức thường lệ và thuê chuyến (charter), kết nối với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 9 tháng đầu năm 2025, đặc khu Phú Quốc đón 6,5 triệu lượt khách, trong đó 1,2 triệu khách quốc tế, tổng doanh thu mang lại vào khoảng 31.000 tỉ đồng.

