Việt kiều lấy điện thoại của khách để quên tại sân bay Phú Quốc rồi tháo sim

Ngày 7.3, tin từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đơn vị đã bàn giao vụ việc một Việt kiều cố tình giữ một điện thoại của khách để quên tại khay hành lý ở sân bay Phú Quốc.

Sân bay Phú Quốc, nơi xảy ra vụ Việt kiều lấy điện thoại của khách để quên HOÀNG TRUNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 5.3, ông H.Đ.C. (50 tuổi, quê Nghệ An) bay chuyến bay VJ796 của hãng hàng không Vietjet Air, khởi hành từ Phú Quốc đến Vinh lúc 13 giờ 5 phút cùng ngày. Sau khi thực hiện thủ tục soi chiếu, ông C. để quên điện thoại iPhone 11 trên khay và đi vào khu cách ly.

Sau đó ít phút, ông N.M.H. (69 tuổi, Việt kiều Pháp), có vé trên chuyến bay QH2312 của hãng hàng không Bamboo Airways khởi hành từ Phú Quốc đi Đà Nẵng lúc 13 giờ 40 cùng ngày, cũng qua khu soi chiếu. Nhìn thấy điện thoại trên khay, ông H. cầm lấy và mang vào trong khu vực cách ly.

Sau khi phát hiện để quên điện thoại, ông C. đến báo với lực lượng an ninh sân bay Phú Quốc để nhờ hỗ trợ. Lực lượng an ninh sân bay đã gọi vào số máy ông C. nhưng sau khi điện thoại reo vài hồi chuông thì không gọi được nữa.

Trước tình hình đó, lực lượng an ninh sân bay Phú Quốc kiểm tra lại camera và phát hiện ông H. là người đã lấy điện thoại của ông C. Lực lượng an ninh mời ông H. đến làm việc thì được biết ông H. đã tháo sim ra khỏi máy. Vụ việc được lập biên bản và bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Nam xử lý.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Phú Quốc cho biết đang thụ lý vụ việc Việt kiều lấy điện thoại của khách để quên tại sân bay Phú Quốc. Đồng thời cho biết, nếu xét thấy có yếu tố hình sự sẽ chuyển hồ sơ cho công an tiếp tục điều tra.